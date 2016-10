Miniwing Technology Co. Ltd. gewinnt an Fahrt

München, den 07. Oktober 2016 – Als eine der größten und einflussreichsten Messen im Bereich der Unterhaltungselektronik, bot die IFA auch in diesem Jahr Ausstellern die Chance, ihre Neuheiten und technischen Highlights internationalen Besuchern vorzustellen.

Auch Miniwing Technology Co. Ltd. war als Aussteller vor Ort. Das erst im Jahr 2015 gegründete, chinesische Unternehmen mit Sitz in Hangzhou stellte im Rahmen der IFA seine Produkte, die speziell für den Radsport entwickelt worden sind, einem internationalen Publikum vor.

Besondere Aufmerksamkeit galt dem Produkt „Camile R100“. Die Zusammensetzung des Namens verrät den Clou des kompakten Geräts: Ca- für Camera und -mile für Milage ergibt eine Kamera mit integriertem Fahrradcomputer, der im Handumdrehen an allen herkömmlichen Lenkern befestigt werden kann und somit auch für Motorrad- und Rollerfahrer geeignet ist. Mit dieser Zwei-in-Eins-Funktion hebt sich die Actioncam von anderen Modellen ab, denn neben den Routendaten, die über GPS aufgezeichnet werden, kann Camile die schönsten Momente Ihrer Radtour in Form von Fotos oder Videos festhalten. Camile lässt sich einfach mit Hilfe der für das Gerät entwickelten App (für iOS bereits im App Store, für Android in Kürze erhältlich) über WLAN und Bluetooth verbinden.

Mit der App können nicht nur die Kameraeinstellungen wie Modus, Auflösung oder das Aufnahmeintervall gesteuert werden, es ist zudem möglich, Videos und Fotos direkt auf Ihr mobiles Gerät zu übertragen, diese mit der „Smart Edit“ Funktion zu bearbeiten und sowohl Ihre schönsten Momente als auch Ihre Routendaten auf verschiedenen Plattformen zu teilen. So ist Camile R100 nicht nur ein wertvoller Begleiter bei einem Familienausflug, sondern bietet Ihnen die Möglichkeit, sich neue Ziele zu setzen und Ihre Leistung zu messen.

Auch das zweite Produkt der Reihe „Camile“ konnte die Messebesucher begeistern. „Camile R20“ ist ein handlicher Fahrradcomputer, der ebenso wie die Camile R100 mit einem GPS ausgestattet ist. Sämtliche Radfahrdaten werden beim Fahren direkt auf dem Display angezeigt, das bei Sonnenuntergang automatisch sein integriertes Licht aktiviert. Camile R20 ist ebenfalls durch die App erweiterbar.

Miniwing zieht für seinen ersten deutschen Messeauftritt eine positive Bilanz, denn beide Produkte konnten das Fachpublikum und interessierte Besucher durch ihr Design und ihre Funktionalität überzeugen. Das Unternehmen hofft, dass begeisterte Radfahrer in Deutschland und Europa die Camile-Reihe für sich entdecken und Miniwing sich weiter auf dem Markt etablieren kann. Das Team von Miniwing ist hochmotiviert und entwickelt seine Produkte stetig weiter. In Kürze erscheint ein Adapter für Helmhalterungen der beliebtesten Actioncams, mit dem Camile auch für andere Sportarten attraktiv wird. Für das kommende Jahr plant das Unternehmen zudem weitere Versionen von Camile, die an Funktionalität und Leistungsstärke gewinnen und sich nicht nur am Rad oder Helm befestigen lassen.



Über Miniwing

Die 2015 gegründete Firma Miniwing hat ihren Hauptsitz in Hangzhou, einer der schönsten Städte Chinas, sowie Niederlassungen in den USA und Deutschland. Über 50 talentierte und kreative Entwickler und Künstler, deren Fokus auf smart camera devices liegt, arbeiten für Miniwing. Ihr Ziel ist es, innovative Geräte mit hochentwickelten Smart Cameras zu entwerfen.



Pressekontakt:

Firefly Communications I PR in high definition

Judith Hente / Bianca Koch

Lindwurmstraße 71

80337 München

TEL: +49 (0)89 552699 0





Kontakt Miniwing Deutschland:

MINIWING Europa

Dr. Bin Hu

Frauenhoferstraße 9

82152 München

TEL.: +49 (0)89 32652924

Mobil: + 49 (0)152 24775892