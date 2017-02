Mit Arbeitsbühnenkorb durchs Fenster: Rauchmelder-Austausch mit Lkw-Bühne von SYSTEM LIFT

Ein defekter Rauchmelder ist an sich schnell ausgetauscht. Knifflig wird es allerdings, wenn sich das Gerät in 16 Metern Höhe in einem schwer zugänglichen Treppenhaus befindet wie im Landesgymnasium für Hochbegabte in Schwäbisch Gmünd.

Dann ist Kreativität gefragt. Der SYSTEM LIFT-Partner Ferdinand Scheurer GmbH aus Göppingen hatte die so einfache wie geniale Lösung: Der Korb einer Arbeitsbühne wurde von außen durch ein Fenster bis zur Decke des Treppenhauses gesteuert. Die Lkw-Bühne stand vor dem Gebäude und der Teleskoparm wurde bis zum dritten Stock ausgefahren. Hoch konzentriert manövrierte Simon Zeiher, Fahrer bei der Firma Scheurer, den 80 Zentimeter breiten Arbeitsbühnenkorb durch das Fenster. Nach oben und unten betrug der Abstand zum Fensterrahmen nur wenige Zentimeter – eine Herausforderung bei einem leicht schwingenden Korb. Innen angekommen wurde der Ausleger abgeknickt weiter ausgefahren, um zu dem Rauchmelder zu gelangen. Bevor es ebenso fahrtechnisch anspruchsvoll zurück nach draußen ging, wurde die Chance genutzt, gleich noch die schwer zu erreichenden Fensterscheiben im oberen Teil des Treppenhauses zu putzen. Durch den Einsatz der Arbeitsbühne hat der Auftraggeber im Vergleich zum Aufbau eines Gerüsts 3.000 Euro gespart. Die Arbeitsbühne, die durchs Fenster kommt: Mithilfe einer Lkw-Bühne des SYSTEM LIFT-Partners Ferdinand Scheurer GmbH konnte ein Rauchmelder in 16 Metern Höhe in einem Treppenhaus ausgetauscht werden.

[Großes Bild anzeigen] Die AVS SYSTEM LIFT AG ist die professionelle Vermietorganisation für Arbeitsbühnen, Teleskopstapler, Frontstapler und Krane. Der Mietpark umfasst 10.600 Geräte mit denen Kunden fast alle Herausforderungen in der Höhe bewältigen können. Mit über 75 Vermietstationen garantiert SYSTEM LIFT kurze Lieferzeiten, schnellen Service und persönliche Betreuung in Deutschland, Österreich, Rumänien, Italien, Liechtenstein, den Niederlanden sowie in der Schweiz und Türkei. Das Schulungskonzept SYSTEM-CARD mit Erstschulung, jährlicher Unterweisung durch E-Learning und Nachschulung bietet Kunden Sicherheit, die gesetzlichen Vorgaben im Arbeitnehmerschutz zu erfüllen. Informationen gibt es auf der Internetseite http://www.systemlift.com .

