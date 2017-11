Mit Kunst die Sinne anregen - ein dänisches Unternehmen macht´s möglich.

Das derzeitige Wetter schlägt wohl jedem aufs Gemüt. '50 shades of grey' ist beim Blick nach draußen der erste Gedanke, den viele von uns mit sich tragen.

Dass der triste November für viel Depression und Antriebslosigkeit sorgt, ist jedoch nichts Neues. Was kann man also dagegen tun? Viele Menschen versuchen es mit Urlaub dem grauen Alltag zu entkommen. Dabei gibt es auch andere Lösungen. Mit farbenfrohen und positiven Gemälden kann man sein Zuhause in einen Tempel der Lebensfreude verwandeln.

Kunst als Mittel zu neuem Antrieb? Das verspricht ein dänisches Unternehmen aus Sönderborg, nahe der deutsch-dänischen Grenze. Malthe Cowland hat Anfang 2016 eine Onlinegalerie für Leinwände und abstrakte Kunst gegründet. Sein Ziel ist es, Kunst bezahlbar zu machen. Jeder hat das Recht auf schöne und einzigartige Gemälde, ohne dass der Geldbeutel zu sehr darunter leidet. Daher hat Malthe ein simples aber ganz besonderes Geschäftsmodel entwickelt. Zusammen mit seinen Kollegen hat er sich ein Netzwerk aus internationalen Künstlern aufgebaut, die in enger Zusammenarbeit mit dem dänischen Unternehmen ihre Bilder zur Verfügung stellen. Diese Maler sind teils anerkannte Künstler mit Abschlüssen von renommierten Hochschulen aus aller Welt und verfügen auch über eigene Galerien im Ausland.

Damit sich jeder seine Gemälde leiste kann, hat Malthe sich dazu entschlossen, seine Werke online durch seinen Webshop zu verkaufen. Ein Verzicht auf eine eigene und große Galerie erspart ihm viel Zeit und Kosten, die er für Miete, Personal und andere Leistungen aufbringen müsste. Lediglich ein kleiner Showroom in Sönderborg, dem Firmensitz von Mynewart, bietet seinen Kunden die Gelegenheit sich seine Kunst nicht nur auf dem Bildschirm anzusehen.

Spezialisiert hat sich Mynewart vor allem auf die abstrakte Kunst. Diese stellt im Grunde nichts dar, wie wir es kennen. Formen, Figuren und Farben sind teilweise so weit von der Realität entfernt, dass es schwerfällt, etwas Bestimmtes zu erkennen. Dies ist jedoch genau der Sinn der abstrakten Kunst. Sie regt zum Nachdenken an und Gemälde werden von Mensch zu Mensch teilweise völlig anders interpretiert. Aus diesem Grund werden abstrakte Leinwände oftmals von Ärzten und Therapeuten genutzt, um ihre Patienten seelisch zu entspannen. Favorisierte Malereien von Mynewart sind Landschaften, Tiere oder Personen. Alle Gemälde sind in verschiedenen Größen erhältlich und sogar eine individuelle Leinwand eines gewünschten Motives ist gegen Aufpreis möglich.

Alle Gemälde auf Mynewart.de sind handgemalt und daher einzigartig in ihrer Erscheinung. Ein industrieller Druck kommt für den dänischen Gründer nicht in Frage. Seine Werke werden mit Ölfarbe gemalt und auf hochwertige Rahmen gespannt. Hat man sich einmal das richtige Gemälde ausgesucht, wird es sicher verpackt und zum direkten Aufhängen fertig versandt. Falls die bestellte Leinwand doch nicht wie gedacht in die Einrichtung passt, bietet das Unternehmen aus Dänemark die Möglichkeit, das Gemälde kostenfrei zurückzusenden. Bei Mynewart weiß man, dass Kunst nicht zu 100% auf dem Computer oder Tablet zu bewerten ist. Sie soll jedoch für jedermann zugänglich sein - und das ist die Mission von Mynewart.