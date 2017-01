Mit PAYBACK Punkten Beleuchtungsträume erfüllen - Bei Lampenwelt.de ab sofort mit PAYBACK Punkten bezahlen

Schlitz, 25.01.2017 – Ab sofort kann auf Lampenwelt.de, Europas führendem Onlineshop für Beleuchtung, mit gesammelten PAYBACK Punkten vom eigenen PAYBACK Punktekonto bezahlt werden.

Zusätzlich zu dieser neuen Einlösemöglichkeit der Punkte können nach wie vor bei jedem Kauf auch PAYBACK Punkte gesammelt werden.

Mehr als 28 Millionen Kunden in Deutschland sammeln bei über 650 Partnern im Internet und vor Ort PAYBACK Punkte. Die beim Bonusprogramm gesammelten Punkte können bei stationären Partnern in Form von Einkaufsgutscheinen, aber auch für Prämien eingelöst werden oder für einen guten Zweck gespendet werden. Als weitere Möglichkeit können Kunden mit ihren gesammelten Punkten in Filialen oder auch in Onlineshops ausgewählter PAYBACK Partner ihren Einkauf mit Punkten bezahlen. So wird das Bankkonto für die gewünschten Produkte entweder nur teilweise belastet oder man bezahlt seinen Einkauf vollständig mit gesammelten Punkten.

Ab sofort kann auch bei Lampenwelt.de, Europas führendem Online-Fachmarkt für Lampen und Leuchten, der Einkauf teilweise oder vollständig mit PAYBACK Punkten bezahlt werden.

Mit einem Einlösemaximum von 50.000 Punkten (dies entspricht einem Wert von 500 Euro) können Traumleuchten mit PAYBACK Punkten bezahlt werden. Rund 50.000 Lampen und Leuchten aus allen Stilrichtungen und für jeden Einsatzbereich werden im Onlineshop Lampenwelt.de angeboten, darunter beispielsweise moderne LED-Deckenleuchten, rustikale Hängeleuchten für den Landhausstil, Tischleuchten in Vintage-Optik oder für den Industrial Style, Außenleuchten mit Bewegungsmelder oder auch besondere Made-in-Germany-Qualitätsleuchten aus der Eigenmarke Lampenwelt.com.

Ab 200 gesammelten PAYBACK Punkten können Lampen- und Leuchtenkäufe bei Lampenwelt.de ab sofort ganz oder auch teilweise mit PAYBACK Punkten bezahlt werden. Mehr Informationen unter: http://www.lampenwelt.de/info/payback.html