Mit Reformhaus® fit in den Herbst – Training für das Immunsystem Hamburg, 6. Oktober 2016 – Die Hochsaison für Erkältungen beginnt! Durchschnittlich zweimal im Jahr erkrankt jeder Deutsche.

Deshalb hat Reformhaus® jetzt die Aktion „activate your life“ gestartet. KundInnen können ihr Immunsystem durch gesunde Ernährung, körperliche Aktivität und Regeneration gegen fiese Erkältungskrankheiten wappnen. Mit den Wirkstoffen in Naturarzneien machen sich Anwender außerdem jahrhundertealtes Erfahrungswissen zunutze.Die Nase läuft, das Schlucken fällt schwer, der Kopf dröhnt – 200 bis 300 Mal im Leben schlagen Erkältungen zu. Im Herbst und Winter vermehren sich Keime in beheizten, schlecht belüfteten Räumen besonders gut und greifen trockene Schleimhäute an. Erkältungskrankheiten sind sogar ein volkswirtschaftlicher Faktor, weil häufigster Grund für temporäre Fehlzeiten im Job. Wer clever ist, beugt daher jetzt vor! Ein gesunder Lebensstil mit vitalstoffreicher, vollwertiger Ernährung und ausreichend Bewegung und Regeneration schützt vor Krankheiten und erhöht die Lebensqualität. Um diese einfache und doch so effektive Philosophie möglichst vielen Menschen nahezubringen, hat Reformhaus® die Aktion „activate your life“ initiiert. Reformhäuser in ganz Deutschland nehmen teil und beraten ihre KundInnen zu der Aktion, die Prof. Dr. Froböse von der Deutschen Sporthochschule Köln als wissenschaftlicher Beirat begleitet.Bewegung wappnet ImmunsystemJede Bewegung aktiviert das Immunsystem. „Einerseits steigert die Bewegung die Quantität der Abwehrzellen des Immunsystems“, erklärt Prof. Dr. Froböse. „Zum anderen verbessert sich die Qualität des Systems, die Effizienz der Immunzellen steigt.“ Der renommierte Sportwissenschaftler hat für Reformhaus® ein spezielles Bewegungsprogramm entwickelt, das Teilnehmer bei der Kräftigung und Regeneration unterstützen soll. Die Trainingsbelastung kann individuell an das jeweilige körperliche Befinden angepasst werden. Entspannungs- und Regenerationsübungen ergänzen das Programm. „Wir wollen Lust machen, sportlich aktiv zu werden“, erklärt Rainer Plum, Vorstand Reformhaus eG. „Unsere Empfehlungen und Übungsangebote sind absolut barrierefrei, alle Generationen können mitmachen.“ In Online-Videos unter http://www.reformhaus.de sowie http://www.youtube.com/c/ReformhausBewegung haben Interessierte ab sofort regelmäßig die Gelegenheit, sich Anregungen zu holen.Stärkung mit NaturarzneienAls Prophylaxe und für die Behandlung von Erkältungen hält die Natur ein ganzes Arsenal an Wirkstoffen bereit. Hier setzt Reformhaus® im Oktober einen weiteren Schwerpunkt zur Immunstärkung. Die Naturarzneien in dem Fachgeschäft für ganzheitliche Gesundheit basieren auf Kräutern, die häufig schon seit Jahrhunderten erfolgreich angewendet werden. „Wo es Fragen zu den Wirkstoffen und ihrer Anwendung gibt, unterstützen unsere qualifizierten FachberaterInnen“, betont Reformhaus® Vorstand Rainer Plum. „Sie stellen auch einen individuellen Ernährungs- und Gesundheitsfahrplan für Herbst und Winter zusammen.“ In der aktuellen Ausgabe des „ReformhausKurier“ können LeserInnen per Test ermitteln, welcher Erkältungstyp sie sind. Das Magazin berichtet über natürliche Mittel gegen Schnupfen, die richtige Mischung aus Muskeltraining und Regeneration sowie über eine Drei-Tage-Kur für mehr Energie und gute Stimmung in der dunklen Jahreszeit

Empfohlen: Effektive Viren- und BakterienabwehrFür die wirksame Viren- und Bakterienabwehr hat Reformhaus® aktuell einige Empfehlungen ausgewählt. So legt der „Cistus Infektblocker“ von Alsiroyal einen Schutzfilm über die Mund- und Rachenschleimhäute. Die Lutschpastillen helfen sogar, wenn es schon im Hals kratzt. Die Kapseln „Aronia Original“ schützen die Zellen durch hochwertiges Aroniabeeren-Pulver und Acerola Extrakt in Bio-Qualität gegen oxidativen Stress. Enthaltene Polyphenole sowie natürliches Vitamin C sorgen für die tägliche Nährstoffversorgung. Ein Vitaminschub für die ganze Familie ist „Salus Multi-Vitamin-Energetikum“, das mit den Vitaminen D3 und natürlichem Vitamin C genau die Wirkstoffe enthält, die der Körper im Winter besonders dringend benötigt. Weitere gute Begleiter durch die dunkle Jahreszeit, die Viren und Bakterien erfolgreich abzuwehren helfen, sind zudem „ImmunPro Beta-Glucan“ von Hübner und der hocheffektive Manuka-Honig von Neuseelandhaus.Link-Hinweis: Die 25 besten Tipps fürs Immunsystem hat Reformhaus® unter http://www.reformhaus.de/gesundheit....ps-fuers-immunsystem.html zusammengestellt.

