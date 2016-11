Auf der diesjährigen it-sa stellte die MATESO GmbH erfolgreich die neue Version 8 ihres Passwort-Management-Programms „Password Safe“ für Firmen und Konzerne vor.

Dabei führte kein Weg an dem aufwendig gestalteten Stand von MATESO® vorbei, der bereits visuell den anstehenden Versionswechsel sowie den neuen Webauftritt ankündigte. Auf dem Stand stellten nicht nur die versierten MATESO Mitarbeiter Password Safe 8 vor, auch der CEO Thomas Malchar und COO Christian Strobel waren vor Ort, um alle aufkommenden Fragen direkt zu beantworten. So war das Team bestens auf den großen Besucheransturm vorbereitet, der bis zum Ende der Messe nicht abnahm.

Password Safe 8 zeichnet sich durch zahlreiche neue und verbesserte Features aus wie die Ende-zu-Ende Verschlüsselung, Rechte bis auf Datensatzfeldebene, Passwort Discovery & Reset, ein Siegel nach Mehr-Augen-Prinzip sowie die neue Single-Sign-On Engine. Durch diese und weitere Features sind wichtige Zugänge sicher vor unbefugter Einsicht geschützt.

Ab sofort ist die neue Version 8 des Passwort Management-Programms „Password Safe“ der MATESO GmbH verfügbar. (MATESO GmbH)

[Großes Bild anzeigen]

Dies hat auch die SySS GmbH, ein erfahrener Dienstleister im Bereich IT-Security, in einem Penetrationstest überprüft und für gut befunden. „Die SySS GmbH bewertet das Sicherheitsniveau der getesteten Softwareanwendung Password Safe 8 als sehr hoch,“ so Sebastian Schreiber, Geschäftsführer der SySS GmbH. „Bezüglich der Schutzziele, Integrität und Verfügbarkeit konnte die SySS GmbH keine Schwachstellen finden.“ Darüber hinaus ist MATESO Mitglied der TeleTrust Initiative „IT-Security made in Germany“. Durch dieses interdisziplinäre Kompetenznetzwerk für IT-Sicherheit in Deutschland wird unter anderem gewährleistet, dass die IT-Sicherheitsforschung und -entwicklung von MATESO in Deutschland stattfindet. Thomas Malchar erläutert: „Sicherheit ist für uns keine Option. Es ist ein Versprechen an unsere Kunden, für das wir täglich hart arbeiten.“