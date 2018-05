Mit Teamleistung an die Spitze - Qualitätssicherung und Prozessoptimierung im Fokus

Auf Grundlage von Leistungskennzahlen zur Versand- und Zustellqualität hat die System Alliance im Jahr 2017 ihre 43 Regionalbetriebe bewertet.

Im Ranking der Stückgutkooperation belegen Betriebe aus Osterweddingen in Sachsen-Anhalt, dem rheinland-pfälzischen Wittlich und Freiburg im Breisgau die Spitzenpositionen.Niederaula, 24. Mai 2018 --- „Das diesjährige Ranking zeigt: Alle Standorte tragen mit ihrer Arbeit dazu bei, unsere Leistung für den Kunden kontinuierlich zu verbessern“, sagt Rita Hochgürtel, die als Leiterin des Qualitätsmanagements die Bewertung koordiniert. Entsprechend groß ist im Ranking die Leistungsdichte innerhalb der 43 bewerteten Regionalbetriebe. Drei von Ihnen ragten heraus. An erster Stelle steht Hellmann Worldwide Logistics in Osterweddingen. „Die diesjährige Platzierung sehen wir als Auszeichnung für unser gesamtes Team“, so Niederlassungsleiter Till Beier. Mit der kontinuierlichen Verbesserung seiner Prozesse gelang es dem Betrieb, den Platz an der Spitze zu erreichen. Im Vorjahr war es bereits der zweite Rang. „Wir drehen laufend an unseren Stellschrauben. Dazu gehört es, Fehler zu analysieren und Verbesserungen zu finden“, erklärt Till Beier. „Auf diese Weise konnten wir die Qualität unserer Dienstleistungen weiter erhöhen.“ Seine Platzierung unter den ersten drei konnte auch ein weiterer Standort von Hellmann Worldwide Logistics bestätigen: Mit einem jungen, eingespielten Team sicherte sich der Betrieb aus Wittlich den zweiten Rang. „Unsere Mitarbeiter der Abteilungen Service und Dispo Nahverkehr haben unsere Philosophie verinnerlicht und arbeiten Hand in Hand“, sagt Speditionsleiter Ralf Thielges. So schaffte es der Betrieb durch bewährte Abläufe, gezielt auf saisonale Auftragsspitzen zu reagieren. Bei gestiegener Menge die Qualität verbessert: Diese Aufgabe hat die Streck Transportgesellschaft Freiburg im vergangenen Jahr gemeistert. Der Betrieb belegt den dritten Rang und setzt damit die guten Platzierungen der Vorjahre fort. „Wir haben die Aufgabe der Qualitätssicherung abteilungsübergreifend auf mehrere Schultern verteilt. In den letzten Jahren konnten wir so unter anderem unsere Reklamationsquote senken“, kommentiert Philipp Löffler, Leiter der nationalen Landverkehre. Die System Alliance zieht ein positives Fazit der Bewertung. „Die Ergebnisse zeigen, dass sich alle Betriebe umfassend mit ihren Prozessen befassen. Auf diese Weise können wir unseren Kunden auch in Zukunft jederzeit einen exzellenten Service bieten“, so Georg Köhler, Geschäftsführer der System Alliance.Weitere Informationen: http://www.systemalliance.de

