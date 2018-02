Mit Verstärkung im Produktmarketing will DR. KADE/BESINS Pharma weiter wachsen

Berlin, 01.02.2018. DR. KADE/BESINS möchte seine Spitzenposition weiter ausbauen. Das Unternehmen ist in Deutschland Marktführer bei der Hormontherapie für Frauen und Männer.

Durch innovative Konzepte möchte das Unternehmen seine Positionierung stärken und weiterentwickeln, dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf der Multi-Channel-Strategie, die bereits Anfang des Jahres ausgerollt wurde.

Bei diesem Vorhaben erhält DR. KADE/BESINS weitere professionelle Unterstützung: Seit kurzem gehören zwei neue Produktmanager zum Team und verstärken das Marketing bei seinen zukunftsorientierten Ansätzen und weiteren Produkt-neueinführungen. Frau Anja Bauer ergänzt das Marketing-Team seit dem 1. Januar 2018 als Produktmanagerin für den Bereich Gynäkologie. Nach ihrem BWL-Studium begann sie ihre Karriere in der pharmazeutischen Industrie bei Pfizer im Bereich Marketing in der Onkologie. Anschließend wechselte sie ihr Tätigkeitsfeld und arbeitete als Produktmanagerin RX für die Zambon GmbH.

Bereits seit dem 01. November 2017 unterstützt Herr Thomas Ebers das Marketing-Team und ist als Produktmanager im Bereich Andrologie und HRT tätig. Die letzten 5 Jahre war er Senior Projektleiter bei dem Marktforschungsinstitut medpirica GmbH und betreute nationale und internationale Marktforschungsprojekte im Healthcare-Bereich.„Wir freuen uns, dass unsere Abteilung kontinuierlich weiter wächst. Durch den Ausbau des Teams können wir in Zukunft weitere Marketing-Kanäle erschließen“, sagt Head of Marketing, Sandra Bunke-Kölblin. „So stellen wir sicher, auch langfristig erfolgreich Produkte und Qualität an unsere Kunden liefern zu können“.



Über DR. KADE/BESINS

DR. KADE/BESINS wurde 1992 als Joint Venture von DR. KADE und BESINS Healthcare gegründet. Das Unternehmen ist in Deutschland führender Anbieter moderner transdermaler Hormonpräparate für Mann und Frau und verfügt über ein breites Portfolio für die Frauen- und Männergesundheit – von oraler Kontrazeption bis hin zur Hormontherapie. DR. KADE/BESINS hat den Firmensitz in Berlin und beschäftigt deutschlandweit rund 60 Mitarbeiter.