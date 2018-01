Mit Vorsprung in die digitale Zukunft

5. ascenso Sport- und Tourismuskongress Studierende auf Mallorca setzen beim 5. ascenso Sport- und Tourismuskongress ein Zeichen für ihre digitale Zukunft.

Das selbstfahrende Auto bringt Urlauber in das Hotel. Der Roboter an der Rezeption weist ihnen ihr Zimmer zu. Sie sitzen im Stadion in Deutschland und schauen ein Fußballspiel, welches über Hologramm-Technik in mehreren Stadien auf der gesamten Welt gleichzeitig "live" übertragen wird.

„Solche Revolutionen stehen bevor“, sagt Pia Jahn, Teil des Organisationsteams von „Smart New World“, einem Kongress in Palma de Mallorca, bei dem neue Innovationen und Veränderungen der Sport- und Tourismusbranche von Wissenschaftlern und ihren Unternehmen präsentiert werden.

Die Referenten des Digitalisierungskongresses Chris Carmichael (Innovation Lab Manager der TUI Group), Fabian Roschig (Mitbegründer von Mallorca StartUps), Mario Leo (General Manager von RESULT Sports) und Dirk Jaschok (ehemaliger Leiter der Digital & Social Media Abteilung der DFL) werden in ihren Vorträgen die teilnehmenden Studierenden, Dozenten und die weiteren geladenen Gäste über mögliche digitale Veränderungen in der Arbeitswelt des Sportes und Tourismus informieren und ihnen so einen Vorsprung in die digitale Zukunft gewähren.

Organisiert wird der Kongress von den Drittsemesterstudierenden der ascenso Akademie, einer deutschen Akademie im Herzen der Altstadt Palmas, die den Studierenden ein deutsches Qualitätsstudium mit dem besonderen spanischen Flair liefert.

Am Freitag, den 02. Februar 2018, ist es soweit und der Kongress geht in der Escola d'Hoteleria de les Illes Balears (EHIB) in die fünfte Runde.