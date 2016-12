Mit „Welcome Chinese“ Fit für Gäste aus dem Reich der Mitte werden - nun auch in Deutschland

Frankfurt, 06.12.16 „Welcome Chinese“ startet in Deutschland Nur wer sich heute mit den Trends von morgen auseinandersetzt, kann langfristig erfolgreich sein.

China ist im Begriff, sich zu einem der weltgrößten Quellmärkte für den Tourismus zu entwickeln und dabei steht Europa als beliebtes Reiseziel für viele Chinesen im Fokus.

In enger Zusammenarbeit mit der staatlichen Organisation China Tourism Academy (CTA) wurde 2013 das Welcome Chinese als einziges Programm dieser Art entwickelt. Ziel dieses Programms ist es, Unternehmen wie Hotels, Restaurants, Shopping, Attraktionen etc. bei der Gestaltung und Einführung standardisierter Dienstleistungen, welche den Bedürfnissen und Ansprüchen

chinesischer Individualreisender entsprechen, zu unterstützen. Zertifizierte Unternehmen erhalten im Gegenzug umfangreiche Trainingsprogramme sowie Marketing- und Vertriebsmöglichkeiten in China z.B. via WeChat, Weibo, CCTV, UnionPay auch die Möglichkeit der Teilnahme an den großen Messen im Reich der Mitte.

Sebastien Fabbi, Chief Marketing Officer von Welcome Chinese: Leider sind die Tourismusindustrie sowie angrenzende Branchen wie Handel und Kultur bislang noch nicht ausreichend auf chinesische Touristen in Europa vorbereitet. Ziel ist es durch die Fokussierung der Zielgruppe das Potential des chinesischen Marktes noch besser ausschöpfen. Wir freuen uns, mit Ute Bernardi Marketing & Consulting, als Sales- und Marketingrepräsentanz für Deutschland eine kompetente und gut vernetzte Partnerin gewonnen zu haben.



Die Select-Holding mit Sitz in Shanghai wurde von der CTA als offizieller Distributor der Welcome Chinese-Zertifizierung ausgewählt und ist für alle operativen und Kommunikationsaktivitäten innerhalb des Welcome Chinese Programms verantwortlich.

Die Frankfurter Agentur Ute Bernardi Marketing & Consulting ist spezialisiert auf Kunden aus dem Touristik-. Golf- und Lifestyle-Bereich. Neben Vertriebs- und Marketingkonzepten für Hotels, Kreuzfahrtunternehmen und Destinationen ist die Agentur auch auf die Konzeption und Durchführung von Golfevents verantwortlich.



Kontakt:

Ute Bernardi

c/o Ute Bernardi Marketing & Consulting



+49 (0)6196 56 16 338



Marketing:

Sébastien Fabbi

Welcome Chinese Marketing & Consulting

Chief Marketing Officer



+41 (0)79 174 32 19

http://www.welcomechinese.com.cn · http://www.hychinese.com

中国旅游研究院独家发布 Exclusively issued by China Tourism Academy