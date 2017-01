Mit dayuse.com seine Liebsten überraschen

Den Valentinstag 2017 mit dayuse.com für eine ganz besondere Aufmerksamkeit nutzen: Zur Erholung vom Alltag ein Tageszimmer über dayuse.com buchen und einem lieben Menschen eine Auszeit schenken.

Der Ehefrau ein Luxushotelzimmer zum Entspannen, Baden und Lesen buchen. Ein privates Essen in einer Suite mit dem Partner genießen oder mit Freunden am Valentinstag das Hotelzimmer als luxuriöse Umkleidekabine nach einer ausgiebigen Shoppingtour nutzen. Mit dayuse.com wird der Valentinstag 2017 zu einem ganz besonderen Erlebnis.



Wien mit dayuse.com entdecken

Das Ritz-Carlton Wien ist ein ganz besonderes Hotel der österreichischen Hauptstadt. Die Tagesrate des luxuriösen 5-Sterne Hotels erhalten Buchende über dayuse.com bis zu 73 Prozent ermäßigt. Zwischen 9 und 17 Uhr lassen sich Gäste im Ritz-Carlton verwöhnen – Zeit genug für einen Besuch im Spa zu einer exklusiven Behandlung. Im Anschluss an die Erholung im Spa und auf dem Zimmer tauchen Gäste in eine der schönsten Städte Europas ein und erleben das österreichische Flair hautnah. Die gesparte Zimmerrate ist bei einem Einkaufsbummel durch die verschiedenen Bezirke Wiens oder einer leckeren Wiener Melange wieder gut eingesetzt.



Das außergewöhnliche Frankfurt

Der Champagner steht schon kalt, die Badewanne ist eingelassen und das Essen wird auf dem Zimmer serviert – so könnte eine perfekte Auszeit im 5-Sterne Hotel Rocco Forte Villa Kennedy in Frankfurt aussehen. Zwischen 10 und 17 Uhr ist das Deluxe Zimmer für nur 195 Euro buchbar und damit 51 Prozent günstiger als der normale Übernachtungstarif. Die elegante Villa Kennedy ist ein ganz besonderes Erlebnis. 1901 als prächtiges Familienheim errichtet wurde das Gebäude mit höchster Sorgfalt restauriert und erweitert. Der ruhige begrünte Villa-Garten bietet Entspannung von der Hektik der Stadt und ist der ideale Ort, um sich mitten in der Stadt wie in einer Oase der Ruhe zu fühlen.



Purer Luxus in Berlin

The Leading Hotels of the World ist ein Marketing-Verbund der führenden Hotels der Welt. Das 5-Sterne Hotel Palace Berlin ist eines von ihnen. Mitten in der pulsierenden City, zwi-schen Ku’damm, KaDeWe und Gedächtniskirche gelegen, bietet es allen Komfort den Tagesgäste suchen. Zwischen 10 und 17 Uhr erwartet Gäste ein Doppelzimmer für nur 95 Euro. Eine Ersparnis von 41 Prozent gegenüber der normalen Rate. Zum Valentinstag geht es erst in den 800 m² großen Palace SPA mit Fitness, Pool und Sauna und danach auf einen entspannten Drink im House of Gin. Hier genießt man wirklich mit allen Sinnen und hat das perfekte Geschenk für einen außergewöhnlichen Tag.

Das andere München

Im In-Viertel von Schwabing liegt eine besondere Empfehlung von dayuse.com. Hier buchen Auszeit-Suchende das 4-Sterne Hotel Pullman München von 9 bis 18 Uhr für 89 Euro und sparen insgesamt 41 Prozent gegenüber der normalen Zimmerrate. Im Hotel genießen die Valentins-Überraschten nicht nur die Vorzüge eines eigenen Restaurants mit angeschlossener Bar, sondern auch ein Superior Zimmer mit LED TV, kostenlosem WLAN und einer Regendusche oder Badewanne – Entspannung wird hier gelebt.



Dayuse.com ist einfach buchbar über die App und auch im Web. Mit seinem Konzept der Tagsüber-Reservierungen gelingt es dayuse.com, die Nachfragen und einen neuen Trend zu bedienen und sich als Marktführer in diesem Bereich zu etablieren. Dayuse.com bietet bereits über 3.000 Hotels – alle zwischen drei und fünf Sternen - weltweit an. Dabei sind Preisreduzierungen um bis zu 75 Prozent möglich.