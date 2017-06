Mit dem Improvisieren ist das so eine Sache

Wer nicht einfach schweigen kann und für wen Redenhalten nicht zum Alltagsgeschäft gehört, für die oder den wird eine bevorstehende Redeverpflichtung schnell zur Herausforderung.

Aus dem Stegreif zu sprechen, zu improvisieren ist nicht gerade jedermanns Sache. „Improvisation gelingt am besten, wenn man sich gut darauf vorbereitet hat“, lesen wir bei Prof. Querulix.

Trotzdem braucht niemand stundenlang am Schreibtisch zu brüten, um sein Publikum mit einer guten Rede zu überzeugen.

Die Lösung des Problems besteht darin, die Rede ganz einfach von einem erfahrenen Redenschreiber vorbereiten zu lassen. Redenschreiber Rüdenauer hält unter http://www.redenschreiber.ruedenauer.de/Rede-Vorlagen/rede-vorlagen.html für solche Fälle einen Fundus von ca. 1.600 Rede-Vorlagen bereit, die so gut wie alle gängigen Redeanlässe mehrfach abdecken und außerdem laufend überarbeitet werden. Bei den Rede-Vorlagen handelt es sich um vollständig ausformulierte vortragsreife Redemanuskripte. Die Texte sind so aufgebaut, daß Sie sehr einfach an spezielle Wünsche der Nutzer angepaßt werden können. Vorschläge und Anregungen für Abwandlungen, Ergänzungen erhalten die Nutzer gegebenenfalls in den Rede-Vorlagen selbst. Auf dieser professionellen Grundlage wird die Redevorbereitung zum Kinderspiel.

CD „166 perfekte Rede-Vorlagen – professionell geschriebene Texte als Hilfe für die schnelle Redevorbereitung“, 39,95 inkl. Versand

[Großes Bild anzeigen]

Redenschreiber Rüdenauer schreibt seit mehr als 35 Jahren für namhafte Kunden individuelle Redemanuskripte. Für perfekte Rede-Vorlagen als Ideengeber und Beschleuniger der Redevorbereitung ist Redenschreiber Rüdenauer seit langem bekannt. Die Rede-Vorlagen aus seinem Fundus liefert er kostenlos, lediglich für deren laufende Aktualisierung und die Bearbeitung der Bestellungen fallen 6,99 Euro pro Rede-Vorlage an.

Im eVerlag READ – Rüdenauer Edition Autor Digital sind auch eBooks und eine CD mit Rede-Vorlagen von Redenschreiber Rüdenauer erschienen sowie sein „eBook “. Darüber hinaus liefert das Standardwerk der Redekunst „Neues Handbuch der Redepraxis“ grundlegendes Rüstzeug und umfassende Hilfe in Fragen der persönlichen und inhaltlichen Vorbereitung und Durchführung von Reden, Vorträgen und Präsentationen. Enthalten sind zahlreiche praktische Anleitungen und Checklisten, Redegerüste und Redebausteine, aktuelle Zitate und eine Fülle rhetorischer Tipps und Tricks enthalten. Das Handbuch im PDF-Format (ISBN 978-3-943788-04-4), 269 S., ist für 29,95 Euro in allen guten (Internet-)Buchhandlungen und sowie beim Verlag direkt erhältlich.

READ Pressestelle