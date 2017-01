Mit den richtigen Gewürzen genussvoll abnehmen - Durch Pfeffer, Knoblauch und Kurkuma überflüssige Kalorien verbrennen

Bremen, Januar 2017. Es ist wieder soweit: Der Januar grüßt vom Kalenderblatt. Wie ein Damoklesschwert prangt ab sofort der „Alles-wird-anders“-Monat über den Köpfen, denn knapp die Hälfte aller Deutschen nimmt sich regelmäßig vor, im neuen Jahr abzunehmen.

Dieses Ziel soll in den meisten Fällen durch mehr Sport und eine gesündere Ernährung umgesetzt werden. Wer durch eine Ernährungsumstellung abnehmen möchte, muss allerdings nicht auf Glücksmomente verzichten. „Gewusst wie“, sagt Daniel König, Geschäftsführer des Bremer Gewürzhandel und ergänzt: „Der Vorsatz des Abnehmens sollte nicht zur Qual werden. Mit den richtigen Gewürzen kann die ungewohnte, gesündere Ernährung zum Genuss werden. Außerdem kann es dabei helfen, die Pfunde purzeln zu lassen.“Die zertifizierte Ernährungsberaterin Regina Nee aus Bremen warnt vor radikalem Fasten: „Solche Diäten basieren auf der Idee, deutlich mehr Energie zu verbrauchen, als zu sich zu nehmen. Eine stark unausgeglichene Energiebilanz ist aus ernährungswissenschaftlicher Sicht deswegen nicht zu empfehlen.“ Ein genussvoller Weg den Körper ausgewogener zu ernähren sei daher das Kochen mit frischen, hochwertigen Produkten und Gewürzen. Das sieht auch Daniel König so: „Generell sollte während des Abnehmens beim Kochen kräftiger gewürzt werden.“ Andernfalls bleibe der Genuss auf der Strecke, denn fettarme Ernährung bedeutet weniger Geschmacksträger. „Bärlauch enthält beispielsweise ätherische Öle, die sich positiv auf die Verdauung auswirken. Außerdem hat dieses Gewürz eine positive Wirkung auf den Cholesterin-Spiegel“, erklärt er und empfiehlt Dips, Soßen oder Pesto mit Bärlauch zu verfeinern. Aber Vorsicht: Durch zu starkes Erhitzen verliert das Gewürz seinen markanten Geschmack. Ein weiterer fleißiger Helfer aus der Familie der Lauch-Arten ist Knoblauch. „Die leckere Knolle ist so etwas wie ein Universalhelfer“, so der Gewürzexperte. „Knoblauch sorgt nicht nur für einen funktionierenden Stoffwechsel, er wirkt auch entschlackend. Darüber hinaus ist die krautige Pflanze gut für eine gesunde Darmflora“, fügt König hinzu. Abnehmen sei zwar auch harte Arbeit, doch mit der richtigen Würze könne auch diese Zeit zum bewussten Genuss werden.Das Reich der Gewürze birgt noch weitere Überraschungen, die nicht nur lecker, sondern auch gesund sind. „Frischer Ingwer im heißen Wasser kann den Appetit und somit auch den Heißhunger auf etwas Süßes zügeln“, weiß König. Ein wahrer Fettburner ist die Gelbwurz, besser bekannt als Kurkuma. Dieses Gewürz aus der Familie der Ingwergewächse verbessert laut König die Fettverbrennung. Ähnlich positiv wirkt sich das in Pfeffer enthaltene Piperin auf den Organismus aus. „Es hilft dabei mehr Kalorien zu verbrennen und Nährstoffe besser aufzunehmen“, so König. Eine ähnliche Körperreaktion rufe im Übrigen Chili hervor. „Wer den Kilos den Kampf ansagen will, der sollte Mahlzeiten eine feurige Würze verpassen. Wichtig ist, dass der Genuss dabei nicht zu kurz kommt, denn das Wohlfühlen ist keine unwichtige Zutat auf dem Weg zum Wunschgewicht“, sagt er. Weitere Informationen gibt es unter http://www.bremer-gewuerzhandel.de

