Vom 13. bis zum 14. Januar 2018 ist es wieder soweit: Die beliebte Besuchermesse HOCHZEITSWELT | Bad Nauheim lädt Verliebte, Verlobte, deren Angehörige, aber auch zukünftige Hochzeitsgäste nach Bad Nauheim ein.

Ein ausgefallenes Kleid, innovative Dekorationen, eine attraktive Location am schönsten Tag im Leben darf nichts dem Zufall überlassen werden. Brautpaare möchten sich daher bestmöglich auf ihren ganz besonderen Tag vorbereiten und suchen Anregungen und Ideen für ihre Hochzeit. Zum dreizehnten Mal haben die Besucher der Hochzeitswelt | Bad Nauheim die Möglichkeit, sich in der besonderen Atmosphäre des Hotel Dolce in Bad Nauheim inspirieren zu lassen.Bereits seit 2005 ist die Hochzeitsmesse fester Bestandteil des jährlichen Veranstaltungskalenders der Stadt Bad Nauheim. Dabei hat sie sich stetig weiterentwickelt, um den Besuchern immer die aktuellsten Trends präsentieren zu können. Wie jedes Jahr sind auch an diesem Wochenende namhafte Aussteller aus mehr als 25 Branchen vertreten und geben Gelegenheit zu einem ersten Kennenlernen. Dabei setzt die Veranstalterin Carolin Pascal von BestEvents by ITMS Marketing auf einen guten Mix aus langjährigen Ausstellern und neuen Dienstleistern.„Wir freuen uns, den Gästen auch dieses Jahr wieder eine große Vielfalt an Ausstellern aus den verschiedenen Bereichen präsentieren zu können. Neben Dienstleistern, die bereits seit mehreren Jahren mit dabei sind und viel Erfahrung mitbringen, haben wir auch neue Gesichter, die mit modernen, frischen Ideen begeistern, mitgebracht“, betont Pascal.Neben den Serviceleistungen der Aussteller dürfen sich die Gäste der Besuchermesse zudem über attraktive Messerabatte und ein aufregendes Bühnenprogramm freuen, im Rahmen dessen einige Dienstleister ihr Können und ihre Kreativität unter Beweis stellen. An beiden Messetagen finden Modenschauen mit den neuesten Trends rund ums Styling für den großen Tag statt. In Vorträgen können sich Interessierte über die verschiedenen Formen der Trauung informieren und Musiker sorgen für die richtige Stimmung.Als besonderes Highlight des Wochenendes werden unter allen Besuchern Gutscheinpakete im Gesamtwert von über 3.000 Euro verlost, ein schönes Startkapital für die geplante Traumhochzeit.„Die HOCHZEITSWELT | Bad Nauheim hat sich zu einer echten Institution in Bad Nauheim entwickelt“, freut sich Pascal über das rege Interesse von Ausstellern wie Besuchern. Dabei hat sich die Mischung aus hochwertigen Informationen und guter Unterhaltung bis weit über die Stadtgrenzen hinaus herumgesprochen, so dass wir jedes Jahr Gäste aus dem Raum Gießen, dem Rhein-Main-Gebiet, dem Hochtaunus sowie Vogelsbergkreis begrüßen dürfen“, erklärt Pascal.Weitere Informationen unter www.hochzeitswelt-bad-nauheim.de

HOCHZEITSWELT | Bad Nauheim im Überblick

Termin: Wochenende, 13. und 14. Januar 2018

Öffnungszeiten: Samstag, 12 - 18 Uhr, Sonntag, 10 - 18 Uhr

Location: Hotel Dolce Bad Nauheim l Elvis-Presley-Platz 1 | 61231 Bad Nauheim

Aussteller: mehr als 50

Highlights: Großer Branchenmix aus mehr als 25 Branchen sowie attraktive Messerabatte erwarten die Besucher. Darüber hinaus freuen wir uns über Modenschauen mit aktuellen Trends, Brautkleidern, Mode für den Bräutigam, über Gäste, Frisuren- und Kosmetikshows sowie über ein attraktives und informatives Bühnenprogramm

Gewinnspiel: Gutscheinpakete im Gesamtwert von über 3.000 EUR zu gewinnen

Eintritt: 5 EUR (inkl. Teilnahme an der Messeverlosung)

Veranstalter: BestEvents by ITMS

Messe-Organisation: BestEvents by ITMS | | Telefon: 06032 34590

www.hochzeitswelt-bad-nauheim.de

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Veranstalter:

Carolin Pascal

Event Director

ITMS Marketing GmbH

Frankfurter Landstr. 15

61231 Bad Nauheim

T: 06032 3459 11

M: 0171 71 58 665

E: