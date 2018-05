Benefizkonzert: Mit der Kraft der Musik gegen Krieg, Terror und Gewalt

Erstmals findet am Europatag in Kassel ein Benefizkonzert für die Opfer von Krieg, Terror und Gewalt statt. Der in Brunei geborene Pianist Samuel Cho spielt am 9. Mai im Konzertsaal der Musikakademie „Louis Spohr“ der Stadt Kassel Stücke von Julia Wolfe, Mel Bonis und dem syrischen Komponisten Kareem Roustom. Sabine Wackernagel wird dazu Texte von Nelly Sachs, Kurt Tucholsky, Mascha Kaléko, Erich Kästner, Rose Ausländer lesen. Veranstaltet wird das Konzert vom Club Elisabeth Selbert, der zum Frauennetzwerk Soroptimist International Deutschland gehört und sich in Gründung befindet. Schirmherrin ist Bürgermeisterin Ilona Friedrich.

Julia Wolfe ist eine US-amerikanische Komponistin, die 2015 den Pulitzer Prize of Music erhielt. Ihr Oratorium Antracite Fields widmete sie dem Leben der Arbeiter in den Kohleminen Pennsylvanias. Am 9. Mai wird die Komposition Compassion aufgeführt. Mel Bonis komponierte im 19. und 20. Jahrhundert rund 300 Werke, die von der Spätromatik ausgingen und zunehmend vom Impressionismus beeinflusst waren. Von ihr werden die Stücke Phoebe und Desdemona zu hören sein. Kareem Roustom ist ein syrisch-amerikanischer Komponist der klassische westliche Konzertmusik mit Elementen des Jazz und musikalischen Traditionen des Nahen Ostens verbindet. Von ihm werden die Aleppo Songs gespielt.

Die Kasseler Schauspielerin Sabine Wackernagel tritt häufig mit literarisch-musikalischen Programmen auf. Sie wird Texte zum Frieden lesen.

Der Eintritt kostet 25 Euro. Der Erlös geht an das Projekt Maryam. Im Rahmen dieses Projektes unterstützt der gemeinnützige Verein 1. Mädchenhaus Kassel 1992 e.V. junge Frauen, die von Zwangsheirat bedroht sind. Das Mädchenhaus Kassel ist die einzige Anlaufstelle in Nordhessen.

Diese Arbeit ist rein über Spenden finanziert. Wer nicht zum Konzert kommen kann, kann trotzdem gerne spenden.



Spendenkonto „Maryam“:

1. Mädchenhaus Kassel e.V.

Kasseler Sparkasse

DE63 5205 0353 0001 0053 76

Verwendungszweck: Maryam