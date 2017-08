Mit einem Profi DJ zur perfekten Hochzeit

Da Hochzeiten einen besonderen Tag im Leben des Brautpaares, aber auch der Verwandten und Gäste darstellen, sind diese heutzutage bis ins letzte Detail durchgeplant.

Vom Ablauf der Trauzeremonie, bis hin zur Wahl der Lokalität, in welcher die anschließende Feier stattfinden wird, soll alles reibungslos ablaufen. Dabei ist es ebenfalls wichtig, den passenden DJ für dieses Event zu buchen, der die Gäste mit guter Musik versorgt und gegebenenfalls sogar die Hochzeitsspiele moderiert. Im Falle von Ostwestfalen gibt es einige Agenturen, auf die zukünftig Vermählte zurückgreifen können. Für den Raum Gütersloh gibt es beispielsweise die Agentur DJ4Event (https://www.dj4event.de/hochzeiten.html), deren DJs ausschließlich mit einer Kombination aus Vinylplatten und digitaler Musikdatenbank arbeiten und welche in der Lage sind, auf die individuellen Wünsche der Hochzeitsgesellschaft einzugehen.

DJ ist nicht gleich DJ: Plattenauflegen als Handwerk

Festgelegte zusammengestellte Playlists sind keine Kunst und haben den erheblichen Nachteil, dass auf keine spontanen Wünsche eingegangen werden kann. Plattenaufzulegen ist indes ein echtes Handwerk, das nicht jeder beherrscht. Die Vinyl-Schallplatten sind dabei nicht nur ein optisches Highlight, welches den Gästen imponieren wird. Es erlaubt dem DJ wunderbare Übergange zu schaffen, um somit Stimmung in jede Hochzeitsfeier zu bringen. Einen Nachteil haben Vinylplatten jedoch, sie nehmen viel Platz weg, was sie unhandlich macht. Professionelle DJs, die mit Schallplatten arbeiten, greifen deshalb auf eine Kombination aus Vinylplatten und moderner Technik zurück. Auf diese Weise kann man das Beste beider Methoden vereinen.

In erster Linie steht die Musik des Brautpaares im Fokus, jedoch sollten sich die anderen Gäste auch amüsieren. DJs bedienen sich deshalb eines weitgefächerten und vielfältigen Musikrepertoires. Der DJ Service wird zudem vor der Hochzeit individuell auf die Feierlichkeit zugeschnitten. Dabei werden unter anderem die Musikgenres bestimmt, damit der DJ den Rahmen kennt indem er sich bewegen und den Gästen entsprechend einheizen kann. Die Hochzeitsfeier wird somit ein unvergessliches Erlebnis, das diesem einzigartigen Tag gerecht wird.

DJs für Hochzeitsfeiern: besondere Musik für einen besonderen Tag

„Ohne Musik wär‘ alles nichts“, sagte bereits Wolfgang Amadeus Mozart und hat damit vollkommen Recht. Mit Musik lässt sich selbst die schönste Veranstaltung noch angenehmer gestalten, da sie die Menschen zusammenbringt und eine ausgelassene Atmosphäre schafft. Einen besonderen Fall stellen Hochzeiten dar und in Gütersloh und Umgebung geht dies beispielsweise unter https://www.dj4event.de/dj-buchen-guetersloh.html. Für diesen einmaligen Tag sollte man einen DJ buchen, der in der Lage ist Menschen zum Tanzen anzuregen, die Stimmung durch Musik zu unterstreichen und Emotionen zu wecken. Damit das gelingt, wird durch Individualisierung und spontane Reaktionen die Musik auf alle Zielgruppen zugeschnitten, um so – generationsübergreifend – alle Gäste auf der Tanzfläche anzusprechen. Die DJs greifen dabei auf eine große Musikauswahl zurück, damit für jeden Geschmack etwas dabei ist.