Mit einer gut gepflegten und geladenen Batterie in die Sommersaison

Motorroller, Motorräder, Quads, Cabrios, Oldtimer oder Wohnmobile - die Batterie eines jeden Fahrzeugs muss für den Saisonstart in optimalem Zustand sein.

Mit dem neuen, multifunktionalen Automatiklader HTC 4000BT von H-TRONIC steht nun eines der intelligentesten Batterielade-, Diagnose- und Testgeräte im Markt zur Verfügung. Das Gerät arbeitet mit modernster, kennliniengesteuerter Ladetechnik und sorgt so für die optimale Ladung und Pflege von allen gängigen 12 V Blei-Säure-, Blei-Gel-, Blei-Vlies- (AGM), Calcium-, Reinblei-, LiPo- und Li-Ion-Starterbatterien. Es ist zuverlässig und sicher in der Anwendung und lässt sich auch via PC oder Smartphone aus der Ferne steuern.

Eine intelligente Software überwacht dabei ständig alle Funktionen inklusi-ve Erhaltungsladen, Akkutestfunktion oder Defekterkennung. Da Lebensdauer und auch Leistungsfähigkeit eines hoch belastbaren Akkus durch einen wohldosierten Ladeprozess beeinflusst werden, wird beim HTC 4000BT automatisch je nach Zustand der Batterie der optimale Ladeablauf mehrstufig in der I-Phase, U1-Phase sowie U2-Phase geregelt. Der Lade-strom beträgt in Abhängigkeit der Betriebsart zwischen 1 A (Motorrad) und max. 4 A (Auto).

Das ca. 770 Gramm leichte, kompakte Batterieladegerät, dessen Gehäuse in Schutzart IP65 ausgeführt ist, arbeitet mit einer Betriebsspannung von 220 bis 240 V/AC (50/60 Hz) und einer Ladeschlussspannung von 14,3 V / 14,7 V. Der HTC 4000BT ist einfach zu bedienen und dank elektronischer Schutzschaltung auch verpolungs- und kurzschlusssicher. 16 LED-Leuchten zeigen übersichtlich den jeweiligen Status an.

Mit einem Smartphone bzw. Tablet (für Android™) lassen sich alle Ladeprogramme bequem aus der Ferne einstellen und Prozessparameter wie aktuelle Ladespannung, Ladestrom und Ladevorgang zuverlässig überwachen. Hierzu steht für das mobile Betriebssystem Android™ eine kostenlose App im Google Play™ Store zur Verfügung (Hinweis: Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC. Android ist eine Marke von Google Inc.). Auch Informationen über die Batteriekapazität, Ladedauer und auftretende Fehler können über die App abgerufen werden. Unter bestmöglichen Bedingungen hat die drahtlose Verbindung eine Reichweite von bis zu 30 Metern.

Das multifunktionale Gerät ist voraussichtlich ab Mitte Juni im Fachhandel und im Online-Shop von H-TRONIC zu einem Preis von 89,95 Euro erhältlich.