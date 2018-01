Nun ist das Neue Jahr auch schon wieder ein paar Tage alt. Wie war das noch mit den guten Vorsätzen an Silvester? Viele wollten doch auch einiges für die Gesundheit tun, sich mehr bewegen, mit dem Rauchen aufhören, gesünder essen und überhaupt bewusster leben.

So langsam kommen die guten Vorsätze nun unter Alltagsstress. Halten sie? Die meisten können sicherlich nicht ihr Leben von Grund auf ändern. Kleine Hilfen, die das Leben vielleicht ein bisschen gesünder gestalten sind jedoch herzlich willkommen. Dazu können auch gut ausgewählte Präparate mit Vitalstoffen gehören.

Millionen Deutsche schlucken tagtäglich diverse Pillen mit Vitaminen, Spurenelementen, Antioxidantien und anderen Mikronährstoffen. Sie alle verbindet die Hoffnung auf ein gesundes, vielleicht sogar längeres Leben. Wenige haben Zweifel daran, dass das was bringt. Fragt man Experten, so hängt die Antwort davon ab, welchem Lager sie angehören. Sind es Ernährungswissenschaftler und Ernährungsberater, so hört man häufig die Antwort: „Nein, Pillen bringen nichts. Nur gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse ist gut für die Gesundheit.“ Fragt man einen Arzt der Fachrichtung orthomolekulare Medizin, so könnte die Antwort so klingen: „Sinnvoll ausgewählt, können Pillen mit Vitalstoffen einen großen Betrag in der Gesundheitsvorsorge leisten.“ Wer hat denn nun Recht? In gewisser Weise beide. So ist für die Gesundheit selbstverständlich eine ausgewogene Ernährung die Basis. Darin besteht kein Zweifel. Nur kann das doch nicht bedeuten, noch etwas mehr zu tun. So gibt es eine Reihe von unterschiedlichen Studien, die zeigen, dass die Verwender von Vitalstoffen in wesentlichen gesundheitsrelevanten Parametern besser dastehen als Nicht-Verwender. Sie weisen häufig bessere Blutfett- und Cholesterin-Werte auf, haben einen niedrigeren Blutdruck, erkrankten weniger an Diabetes und haben einen insgesamt deutlich besseren Versorgungsstatus mit Vitalstoffen. In einigen Studien war sogar die Lebenserwartung erhöht. Nach diesen Ergebnissen macht es also Sinn, gezielt mit Vitalstoffen, ergänzend zu einer guten Ernährung, Vorsorge zu betreiben. Die Frage ist allerdings: Wie und Womit? Es macht sicherlich keinen Sinn, alles quer durch die Angebotspalette zu schlucken oder auf irgendwelche Wunderversprechen zu setzen. Die „Omnipille“ für und gegen alles gibt es definitiv nicht. Es gibt jedoch bestimmte Vitalstoffkompositionen, die für klar umrissene Gesundheitsziele empfehlenswert sind. Deshalb ist es sinnvoll auf Präparate mit Evidenz basierter Grundlage zu vertrauen. Diese gewährleisten, dass sie für ein bestimmtes Gesundheitsziel nach wissenschaftlichen Kriterien dokumentiert sind. Navitum Pharma vertreibt ausschließlich Präparate, die auf Basis von aktuellen wissenschaftlichen Studien für bestimmte, klar definierte Gesundheitsziele entwickelt wurden. Zusammensetzung und Dosierung der Präparate folgen streng wissenschaftlichen Kriterien und entsprechen der Studienlage im entsprechenden Anwendungsgebiet. Dies gibt bei entsprechender Information dem Anwender Sicherheit, das Richtige für die Gesundheit zu tun. Hier setzt die Homepage des Unternehmens an, auf der sich der Interessent schnell und tiefgehend bis hin zu den Originalarbeiten der zugrundeliegenden wissenschaftlichen Studien informieren kann. Der Vertrieb dieser hochwertigen Präparate erfolgt primär direkt über das Unternehmen immer versandkostenfrei. Auch über Amazon oder Internet-Apotheken können die Präparate schnell und bequem bezogen werden. Dank der neu gestalteten Homepage unter http://www.navitum.de braucht der gesundheitsbewusste Mensch auch bei Direktbezug nicht auf wissenschaftliche Informationen rund um die Präparate verzichten.

Navitum Pharma GmbH

Tel: 0611-18843740

FAX: 0611-18843741