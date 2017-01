Mit kleinsten Perlen wieder durchschlafen - PEARLfusion aus Mikroperlen und Viskoschaum passt sich der Schlafposition perfekt an

Buchholz im Januar 2017. Schlecht einschlafen, nachts wach liegen, morgens zu früh aufwachen oder schnarchen – Schlafstörungen äußern sich auf verschiedene Weise und haben unterschiedliche Ursachen wie Stress, unregelmäßige Arbeitszeiten oder mangelnde Bewegung.

Selten stecken jedoch physische Erkrankungen dahinter. Durch eine Veränderung der Lebens- und Schlafgewohnheiten lassen sich deshalb bereits viele Probleme beseitigen, beispielsweise durch Entspannung und ausgewogene Ernährung. „Die wenigsten wissen, dass das richtige Kopfkissen auch entscheidend für eine erholsame Nachtruhe ist. Menschen mit Schlafproblemen sollten sich deshalb beim Kauf unbedingt von Spezialisten beraten lassen“, weiß Alexander Kutschke, Experte für Heimtextilien bei Theraline.

Mikroperlen gegen Verspannungen

Bis heute haben Wissenschaftler nicht restlos geklärt, warum Menschen schlafen müssen. Sicher ist, dass der Körper diese Erholung benötigt und während der Nachtruhe den Stoffwechsel reguliert sowie Erinnerungen im Großhirn abspeichert. Für eine erholsame Nachtruhe spielen das Schlafzimmer und das Bett eine bedeutende Rolle: Ruhige, ausreichend dunkle und gut belüftete Räume schaffen optimale Bedingungen, dabei sollte die Temperatur 18 Grad nicht übersteigen. „Kopfkissen und Matratzen, die zur individuellen Statur ihres Besitzers passen, fördern ebenfalls den Schlaf. Beim Kopfkissen PEARLfusion sorgen beispielsweise Millionen feiner Mikroperlen aus Polystyrol und die darüber liegende Schicht aus punktelastischem Viskoschaum für die nötige Stabilität des Kopfes, da die Perlen den Druck verteilen. Durch diesen Aufbau fühlt sich das Kissen nie zu hart oder weich an. Es bleibt während der Nacht immer in der richtigen Höhe und eignet sich sowohl für Seiten- als auch Rückenschläfer“, erklärt Alexander Kutschke.

Kissenhöhe der Körperstatur anpassen

Zu harte oder weiche Matratzen und zu hohe oder niedrige Kissen führen häufig zu Verspannungen sowie Nacken- und Rückenschmerzen. Durch die auftretenden Beschwerden fällt das Ein- und Durchschlafen schwer und am nächsten Morgen wachen Betroffene dann unausgeschlafen und verspannt auf. Traditionelle Kopfkissen fördern diese Schmerzen in vielen Fällen, da die Kopferhöhung entweder zu gering ausfällt und die Kissen die Halswirbelsäule nicht ausreichend stützen oder die Kissen zu hoch sind und der Nacken zu sehr abknickt. Beim PEARLfusion entscheiden sich Kunden zwischen drei verschiedenen Modellen. Je nach Körpergröße, Gewicht, Schulterhöhe sowie Härtegrad der Matratze wählen sie zwischen den Varianten Klein (10 cm), Standard (12 cm) und Groß (14 cm). So bleibt die Halswirbelsäule in optimaler Position und Verspannungen werden verhindert. Neben passenden Kissen und Matratzen helfen zudem Stressbewältigung, der Verzicht auf reichhaltiges Essen am Abend sowie ausreichende Bewegung am Tag den Körper zu entspannen. Schlafmangel und anschließende Konzentrationsschwächen sowie Leistungsminderung lassen sich so vermeiden.

Weitere Informationen unter http://www.theraline.de/schlafkissen

PEARLfusion

UVP: 79,90 Euro

Außenmaße: ca. 50 cm x 32 cm

Erhältlich in folgenden Größen und Farben:

Standard: Höhe 12 cm – Weiß, Türkis/Elfenbein, Mittelblau/Grau, Fuchsia/Cappuccino

Klein: Höhe 10 cm – Weiß

Groß: Höhe 14 cm – Weiß