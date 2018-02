Mit neuer Website ins Jubiläumsjahr

Die Obermann Unternehmensgruppe aus Osterode ist mit Vollgas ins neue Jahr gestartet.

Gleich am 1. Januar hat sie eine neue Lagerhalle am Standort Gittelde in Betrieb genommen. Da in der neuen, 3.000 m² großen Halle gut 1.800 Papierrollen gelagert werden, wurde sie mit einem 250 m² großen Vordach ausgestattet, um ein witterungsunabhängiges Be- und Entladen möglich zu machen. Damit sind – nach dem Bau von zwei weiteren Spezialhallen für bestimmte Gefahrgüter am Standort Landwehr im vergangenen Jahr – die Weichen des Unternehmens auch 2018 auf Wachstum gestellt. „Gerade unser Gelände in Gittelde ist dank der Erweiterung auf dem besten Weg, sich zum Logistikpark zu entwickeln“, erklärt der Geschäftsführer von Obermann Spedition und Logistik, Heiko Andreas Helmke.

Neueste Technik und Responsive Webdesign

Die neue Lagerhalle ist jedoch nicht die einzige Neuheit, mit der das Unternehmen den Ansprüchen seiner Kunden gerecht wird. Der Logistik- und Speditionsdienstleister präsentiert sich bereits seit kurz vor Weihnachten außerdem mit einer neuen Website und geht damit pünktlich zum Jubiläumsjahr mit der Zeit. „Wir feiern in diesem Jahr unser 125-jähriges Firmenjubiläum. Höchste Zeit also, dass unsere Website ein ‚Update‘ in punkto Technik und Design bekommen hat“, so Helmke.

Die neue Website im Responsive Webdesign. Quelle: Obermann Unternehmensgruppe.

Die neue Website ist wie bisher unter der Adresse www.obermann.de zu erreichen und wurde auch für mobile Endgeräte optimiert. „Da wir in unserer Branche berufsbedingt viele Kunden, Geschäftspartner und natürlich auch Mitarbeiter haben, die permanent unterwegs sind, war die Umstellung auf Responsive Webdesign für uns sehr wichtig. Vor allem, weil wir über unsere Website auch neue Mitarbeiter für unser Unternehmen gewinnen möchten – allen voran Berufskraftfahrer!“

Portal für Berufskraftfahrer und Tipps für Bewerber

Um Letztere gezielt anzusprechen, wurde die neue Website um ein Portal für Berufskraftfahrer ergänzt, das unter anderem über offene Stellen und neueste Fahrzeugtechnik informiert. Neben einem Online-Bewerbungsformular können Interessierte sich hier auch direkt und unkompliziert per WhatsApp bewerben. Was manch einer als unkonventionell bezeichnen würde, ist im Fall der Obermann Unternehmensgruppe sehr zielgruppenorientiert. „Berufskraftfahrer sind ständig mit dem LKW unterwegs, so dass ohnehin jegliche Kommunikation über das Handy abgewickelt wird. Außerdem ist in der Branche ein lockerer Umgangston normal – das darf sich auch ruhig auf unserem Fahrerportal widerspiegeln“.

Auch für potentielle Bewerber, die sich für einen anderen Beruf in der Branche interessieren, lohnt sich ein Blick auf die neue Obermann-Website. Das Unternehmen gibt unter dem Menüpunkt „Karriere“ nicht nur hilfreiche Tipps, die im Rahmen der Bewerbung hilfreich sein können, sondern bietet auch die Möglichkeit, sich einfach und bequem online zu bewerben. „Wir hoffen, dass wir in unserem Jubiläumsjahr auf diese Weise den einen oder anderen neuen Mitarbeiter in unserem Team begrüßen können“, so Helmke.

Autor: Obermann Unternehmensgruppe