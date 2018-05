Mit professionellen Recruiting-Videos Bewerber überzeugen

Kostenloses White Paper "7 Tipps für Recruiting-Videos, mit denen Sie Talente gewinnen"

Berlin, 03. Mai 2018 – Der „War for Talents“ ist in vollem Gange: Arbeitergeber müssen sich von ihrer besten Seite zeigen, um potenzielle Bewerber für sich zu gewinnen. Doch allein die Erkenntnis löst das Problem selbst nicht und auch die Konkurrenz kämpft mit allen Mitteln um Nachwuchsfachkräfte. Was können Arbeitgeber also tun, um sich bestmöglich zu präsentieren und nicht in der Masse unterzugehen? Die Antwortet lautet: Recruiting-Videos! Sie erhöhen die Sichtbarkeit der Stellenanzeigen im Web und helfen dabei, mehr Kandidaten anzusprechen. Außerdem werden den potenziellen Interessenten die Fragezeichen aus dem Kopf genommen und authentische Einblicke in die Unternehmenswelt des potenziellen Arbeitgebers gegeben.

Die Berliner Employer Branding Agentur index HR-Marketing hat ein kostenloses White Paper zum Thema Recruiting-Videos veröffentlicht. Unter dem Titel "7 Tipps für Recruiting-Videos, mit denen Sie Talente gewinnen" geben die Experten hilfreiche Ratschläge zur Erstellung überzeugender Karriere-Videos. Das White Paper erläutert Arbeitgebern unter anderem, warum Authentizität wichtig ist, wie Sie die richtigen Protagonisten auswählen, warum die Zusammenarbeit mit Profis empfohlen wird und was bezüglich der Nutzungs- und Verwertungsrechte zu beachten ist.



Das White Paper "7 Tipps für Recruiting-Videos, mit denen Sie Talente gewinnen" von index HR-Marketing können Sie hier kostenfrei downloaden: