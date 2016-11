So viele KFZ-Werkstätten benötigen eine Hebebühne. Gerade dann, wenn die Werkstatt neu aufgebaut oder eingerichtet wird, muss so günstig wie nur möglich eingekauft werden.

Mit einer mobilen Hebebühne ist der KFZ-Meister bestens ausgestattet. Mit einer gebrauchten Bühne kann er seine Kosten eindämmen. Oft sind die mobilen Hebebühnen in einem einwandfreien Zustand und für die Anfänge in einer Werkstatt genau das Richtige.

Im Internet bieten sich zahlreiche Seiten, auf denen die Hebebühnen gebraucht zu kaufen sind. Hier sind die besten Maschinen mit den besten Preisen auf einen Blick zu finden. Im Vergleich zu Neukäufen ist ein Kauf von gebrauchten Gegenständen eine kostengünstige Alternative.

Es ist aber nicht nur die KFZ-Werkstatt, die eine mobile Hebebühne zum Einsatz bringt. Auch in der Industrie finden sie zahlreich Anwendung. Hier ist es nicht zwingend erforderlich, ein neues Gerät zu kaufen. Sperrige und schwere Lasten lassen sich auch mit mobilen Hebebühnen stemmen.

Unter den zahlreichen Angeboten des Internets lässt sich nicht nur die einfache Hebebühne gebraucht finden. Die in der Industrie oft verwendeten 2 oder 4 Säulen Hebebühnen sind hier ebenfalls zahlreich im Angebot. Mobile Arbeitsbühnen erleichtern die Arbeit und lassen sich deutlich einfacher einsetzen.

Kann ein PKW beispielsweise nicht mehr gefahren werden, ist es optimal mit einer mobilen Hebebühne. Das Fahrzeug kann in der Werkstatt an einen bestimmten Platz stehen bleiben, ohne das es die Bühne belegt. Diese lässt sich an einem freien Platz posieren und mit dem nächsten Fahrzeug kann begonnen werden.

Mobile Hebebühnen sind unter dem Namen „Arbeitsbühnen“ bekannt und besonders beliebt an Arbeitsorten, die schwer zugänglich sind.

Mit dem Vorhaben eine mobile Hebebühne gebraucht kaufen zu wollen, kann auch eine Industrieauktion sehr hilfreich sein. Hier sind erhebliche günstige Preise und Top-Qualitäten zu finden.

Nennenswerte Hersteller für Hebebühnen sind AFAS, Twin Busch, Finkbeiner, Nussbaum, Krömer und WDW. Von diesen und weiteren Herstellern sind gebrauchte Hebebühnen im Netz zu finden.