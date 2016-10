Mobile Reporting zur flexiblen Unternehmenssteuerung

Die Superdata EDV-Vertrieb GmbH bietet mobile Lösung für die Filialsteuerung.

Die Geräte sind leistungsfähig, Internet-Technologien überall verfügbar – daraus ergeben sich innovative Nutzungskonzepte für die Warenwirtschaft. SUPERDATA eröffnet dem Handel neue Perspektiven mit der Entwicklung innovativer mobiler Lösungen.

Für die Warenwirtschaftssysteme DEWAS, MESS und sigma//MC ist das Mobile Reporting verfügbar, das ortsunabhängig alle wichtigen Berichte und Kennzahlen zur Filialsteuerung liefert. Geschäftsführung und Management profitieren von einem einfachen, direkten Zugang zu entscheidungsrelevanten Informationen zu jeder Zeit und an jedem Ort.

Die Berichte sind optimiert auf die Anforderungen von Einzelhandelsunternehmen und werden direkt aus den aktuellen Daten der Warenwirtschaft generiert. Damit stehen den Verantwortlichen alle Informationen zur effektiven und erfolgreichen Unternehmenssteuerung jederzeit und überall zur Verfügung. Die Steuerung der Filiale kann direkt vor Ort und auf der Fläche oder auch als Vorbereitung von Unterwegs geschehen und bietet damit ein höchstes Maß an Flexibilität.

Es steht eine große Anzahl vorkonfigurierter Berichte zur Verfügung, die leicht zu bedienen und dabei aussagekräftig sind. Ad-Hoc Berichte geben Auskunft über aktuelle Umsätze je Abteilung oder Kasse, über Kundenfrequenz oder Wareneingang. Mittel- und langfristige Aussagen und Vergleiche sind abrufbar für Kennzahlen wie Ertrag, Wareneinsatz oder Bestandsreichweite.Für alle Berichte, bei denen es sinnvoll und möglich ist, ist eine Drill-Down Funktion vorgesehen, mit der von Unternehmensdaten auf Abteilungen und weiter auf Warengruppen verzweigt werden kann. Abteilungen und Warengruppen können dabei per Touch direkt in der Grafik ausgewählt werden. Die grafische Aufbereitung bietet dabei einen schnellen Überblick.Mobile Reporting unterstützt alle gängigen Web-Browser und damit die Betriebssysteme iOS, Android und Windows. Dies bietet dem Handel den Vorteil, die Endgeräte frei zu wählen und zu kombinieren. Die Bedienung erfolgt intuitiv in ansprechender Visualisierung im Stil einer App. Die Programmierung im Responsive Design sorgt für die automatische Anpassung der Oberfläche die Größe des jeweiligen Endgerätes.

Mobile App, die neueste Entwicklung aus dem Hause SUPERDATA ergänzt das Mobile Reporting optimal und bietet operative Funktionen der Warenwirtschaft für den flexiblen und unabhängigen Einsatz. Die Mobile App für die Systeme DEWAS und Sigma ist auf modernen und flexiblen MDE-Geräten der neuen Generation nutzbar, ebenso wie auf mobilen Endgeräten wie z.B. Laptops, Tablets und Smartphones. Beide Anwendungen sind separat als Einzellizenz verfügbar, können aber auch kombiniert eingesetzt werden.

Die Bandbreite mobiler Anwendungsszenarien bietet viele weitere Möglichkeiten zur Gestaltung und Optimierung mobiler Prozesse im Handel. Daher ist die Entwicklung weiterer mobiler Angebote bei SUPERDATA bereits in Planung, um dem Handel bei der fortschreitenden Digitalisierung von Geschäftsprozessen Lösungen anzubieten.