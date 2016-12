Mobilität als Wirtschaftsfaktor. IOS-Technik beleuchtet den Megatrend auf zwei Wirtschaftsforen.

16.11.2016 Bei den Wirtschaftsforen in Wuppertal und Düsseldorf drehte sich alles um den Megatrend Mobilität.

Im Kern ging es darum, wie sehr Beweglichkeit unsere Wirtschaft prägt und antreibt. Der Einlagenspezialist IOS-Technik war auf beiden Foren zu Gast und steuerte Vorträge rund um die Beweglichkeit des Menschen und wie sie erhalten werden sollte bei.Am 14. und 15. November haben sich gleich zwei Wirtschaftsforen mit dem Megatrend Mobilität auseinandergesetzt. Sowohl in Wuppertal als auch in Düsseldorf wurde durch Vortragsreihen und Diskussionen kritisch unter die Lupe genommen, welchen Stellenwert Mobilität für die Wirtschaft hat. Der Einlagenspezialist IOS-Technik aus Willich war auf beiden Veranstaltungen zu Gast und machte in seinen Vorträgen deutlich, dass Mobilität stets beim Menschen beginnt.„Unternehmen müssen deshalb in die Gesundheit ihrer Mitarbeiter investieren.Diese startet bei gesunden Füßen. Aber auch die Mitarbeiter sollten eigenverantwortlich für ihre Gesundheit sorgen. Denn nur so bleiben sie mobil und leistungsfähig. Immer mehr Menschen nehmen diese Aufgabe heute schon sehr ernst und sind mittlerweile so fit, dass sie gar nicht in den Ruhestand gehen und auch nicht weniger im Beruf leisten möchten“, greift IOS-Marketing- und Vertriebsleiterin Karin Wiessmann einige Punkte ihres Referats auf.Durch die beiden Veranstaltungen führte die Moderatorin Kerstin von der Linden. „Wir bedanken uns sehr herzlich für die ausgezeichnete Moderation und danken dem Veranstalter Professor Gerhard Nowak dafür, dass er die Plattform für dieses wichtige Thema bereitgestellt hat“, sagt IOS-Chef Axel Klapdor, der die Einladung zu beiden Events gern annahm, um über wichtige Gesundheitsfragen im Zusammenhang mit Mobilität aufzuklären.