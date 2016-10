Modelabel KISSKISSBANGBANG eröffnet Lifestyle Store in Köln

Köln 17.10.2016 Das kultige Modelabel KISSKISSBANGBANG aus Österreich erobert nun auch die deutsche Fashionszene und eröffnet im November einen erlebnisreichen Store in Köln.

Unter dem Motto: „KKBB – wir sind nichts für schwache Nerven“ setzen der Gründer

und Modeexperte Sasa Ridel und Master-Franchisenehmer Etienne Verreet,

ausgewählte Mode und Accessoires gekonnt in Szene.

Der Auftritt des Kultlabels will bewusst schockieren und provozieren-zeigt aber

zugleich, dass unter der harten Schale ein hochkarätiger und sehenswerter Inhalt

steckt.

Die hochwertigen Kollektionen von KISSKISSBANGBANG werden präsentiert im

aussergewöhnlichen Storekonzept. Auch die Label KISSKISSKIDS und KISSKISSBABY

werden dort angeboten und bieten coole Mode für die kleinen Rockstars von

morgen. So wird der Besuch in einem KKBB Store zu einem besonderen Erlebnis.

Rechtzeitig zum Weihnachtsshopping kommt mit dem neuen Modelabels also frischer

Wind in die Kölner Lifestyle-Szene.

Spektakuläre KISSKISSBANGBANG- Store-Eröffnung in Köln am 5. und 6. November

Friesenwall, Köln.

Pressekontakt:

Veronika Guld

Presseagentur marketing services, Köln

Tel 0177 567 6044



ZUR MARKE KISSKISSBANGBANG UND ZUR PERSON SASA RIDEL

Er ist der Mann, dem der modebewusste Mann sowie die modebewusste Frau von Heute blind vertrauen.

Ob bei Don Gil, als Modechef des ORF oder als Stylingberater diverser internationaler Shootings – er ist aus der Modeszene nicht mehr weg zudenken. Mit dem innovativen Storekonzept „KISSKISSBANGBANG“ gelang es ihm seit der Eröffnung 2011 seinen Platz am Österreichischen Modeparkett zu festigen. Neben Stars aus Lifestyle- und Musikwelt zählt jeder zu seinen Kunden, der gerne gut beraten ist. KISSKISSBANGBANG, eine immer wieder wechselnde Mischung aus Glamour und Rock’n’Roll a la Hollywood.