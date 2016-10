> Startseite > Handel & Wirtschaft

Modelagentur München - The-models goes Munich the-models expandiert! Das neuste Ziel heißt München, denn dort wo die „Schönen und Reichen“ zuhause sind, boomt die Modelbranche. Nicht zuletzt durch den Einfluss der AMD Akademie Mode & Design bringt die Hauptstadt Bayerns viele Newcomer in der Designerwelt hervor. In die Liste der Münchner Modeevents reihen sich die „in fashion munich“ sowie die jährliche Münchner Modewoche ein: Kein Wunder also, dass München sich einen Ruf als edle und luxuriöse Modemetropole gemacht hat – manch einer nannte die bayrische Stadt schon in einem Atemzug mit London oder Paris! Und eins ist klar: Wo es Mode gibt, gibt es auch Models. Münchens Aushängeschild ist in diesem Falle wahrscheinlich Topmodel Julia Stegner. Hier kommt nun auch die Agentur the-models ins Spiel: Unter http://www.modelagentur-muenchen.de/ kann man ihre neueste Plattform bewundern, extra ausgelegt für Kunden und Models aus München und Umgebung, sowie solche, die es werden wollen. Von Best Age bis zu Plus Size Die Modelagentur München liebt die Vielfalt und Diversität der Models. Dies ist der Grund, weshalb ihre Kartei gefüllt ist mit facettenreichen Charaktertypen. Egal ob Männer, Frauen, Best Ager, Plus Size- oder Fitness-Models, der Modelpool bietet eine bunte Mischung. Dadurch können Models für die verschiedensten Jobs vermittelt werden, sei es Beauty, Commercial oder Fashion. Auch Messehostessen finden einen Anlaufpunkt bei der Modelagentur München. Mit einer extra Rubrik hat sich die Münchner Plattform von the-models speziell auf die international beliebten bayrischen Messen eingestellt.

Auf der ständigen Suche nach New Faces ist die Modelagentur München auch offen für junge Leute ohne Erfahrung im Modelbusiness, die einen aufregenden Nebenjob suchen. Die online Bewerbungen laufen dabei kostenlos über the-models als „Mutteragentur". Zweites Standbein Modenschauen Neuartige Showkonzepte bringen Erfolg in der Modebranche – das weiß auch die Modelagentur München und hat sich prompt ein zweites Standbein als Modenschau Agentur München aufgebaut. Für Designer und Unternehmen planen und organisieren sie den Ablauf einer Fashion Show von A bis Z. Unter http://www.modelagentur-muenchen.de/modenschau.html erfährt man mehr darüber, was zu einer guten Modenschau gehört und wie der Job einer Modenschau Agentur aussieht. Für manch einen mögen dabei Begriffe wie „Fitting", „Needed-List" oder „Final Rehearsal" befremdlich klingen, doch in der Modelwelt sind sie quasi Voraussetzungen für einen professionellen Modenschau Auftritt. Durch die Vermittlung von Laufsteg-Models für Modenschauen hat the-models in dieser Branche bereits einiges an Pluspunkten gesammelt. Nun sollen diese Erfahrungen auch an Kunden aus München weiter gegeben werden! Das Team der Modelagentur München hat sein Ziel dabei klar vor Augen: Sie wollen zu den besten Modelagenturen in München zählen.

