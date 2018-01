> Startseite > Gesellschaft & Kultur

Modern Juggling feiert Premiere der neuen Lichtjonglage Ringographie Modern Juggling feiert Premiere der neuen Lichtjonglage Ringographie Nach rund einem Jahr, von der ersten Idee bis zur fertigen Show, ist es nun soweit und die LED-Jonglage „Ringographie“ feiert Premiere. Hypnotisierende Spiralen & schwebende Ringe aus Licht werden das Publikum verzaubern. Die Arbeiten begannen im Frühjahr 2017 als die neue Idee einer Performance Gestalt annahm. Diesmal sollte es etwas dezenter und magischer werden, berichtet der Jongleur Kai Becker. Damit stand er auch schon vor den ersten Herausforderungen, denn das Jonglieren und Manipulieren ganz neuer Requisiten musste trainiert werden. Schnell stand fest, dass Mini Hula Hoops und Stäbe in S-Form Teil der Show werden sollten. Die ersten Tricks klappten, dann ging er daran die endgültigen Bühnen-Requisiten zu entwickeln. Hier wurde fleißig gelötet und an der Elektronik für Leuchtrequisiten gebastelt. Ebenso wurde ein dezentes Kostüm mit Licht entwickelt, das sein Gesicht magisch unter der Kapuze beleuchtet. Im Winter wurde neben den herkömmlichen Feuershows im Hintergrund fleißig geprobt und trainiert. Nun lässt er mit seiner Lichtjonglage Ringe aus Licht scheinbar durch den Raum schweben. Elegant und magisch werden sie manipuliert, gedreht und geworfen. Ein speziell gefertigter Lichtstab ermöglicht es Logos und sogar Animationen eindrucksvoll in die Show zu integrieren. Der Stab mit rotierenden Scheiben aus Licht wird gekonnt durch die Luft gewirbelt. Nutzen Sie die Chance und lassen sich mit der neuen Leuchtjonglage verzauberen. An folgenden Terminen wird die neue Show gezeigt: 11. März 2018 15:30 Kleinkunstcafe Bad Vilbel

11. März 2018 20 Uhr Frankfurt Bornheim Kleinkunstbühne

5. März 2018 20 Uhr Nachtrevue Kelkheim
11. März 2018 20 Uhr Frankfurt Bornheim Kleinkunstbühne

