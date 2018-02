Wer schnell und / oder nach Muster eine Microsoft Office Zertifizierung erhalten möchte, um seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt erheblich zu erhöhen, sollte sich für einen zertifizierten Partner entscheiden.

Sicherlich sind wir alle verschieden. Ein Webinar oder eine Online-Schulung ersetzt dennoch keine lebhafte Weiterbildung, getragen durch einen Dozenten. Natürlich gibt es auch diverse Online-Schulungen bei denen wir uns den ein oder anderen Euro sparen können, sei es in Form von nicht anfallenden Reisekosten oder tatsächlichen Reisekosten. Doch macht es Sinn hier nicht an falscher Stelle zu sparen und auf persönliche und individuelle Ausbildung zu setzen, da zum einen die Klärung bestehender Fragen und zum anderen den Netzwerkgedanken zu pflegen.

Aus Kostengründen und vielleicht auch aufgrund der geografischen Nähe zieht es viele Interessenten dabei zu großen Anbietern. Doch ein imposanter Kurs von der Stange bringt nicht nur unbedingt Vorteile mit sich. In der Tat sind diese Kurse hervorragend und modern ausgestattet, jedoch geht die Individualität schnell verloren. Denn wir kennen das alle, wenn Kurse, Veranstaltungen oder Seminare sehr groß aufgezogen werden, geht die Atmosphäre, der Charme manchmal einfach verloren. So kann es vorkommen, dass sich Teilnehmer in den Kursen PC´s teilen müssen, um gewisse Dinge, die vermittelt werden ausprobieren zu können.

Kleinere Kursanbieter wie die dama.go GmbH haben sich auf familiäre Weiterbildungen mit innovativen Lehrkonzepten spezialisiert. Zudem sind die genau wie andere „global player“ Microsoft lizensiert. Seit diesem Jahr hat die dama.go GmbH sogar ein hauseigenes Testcenter vor Ort, indem die dreistufige Prüfung zum Office Spezialisten abgelegt werden kann. Microsoft entsendet das Zertifikat bei bestandener Prüfung direkt aus den Staaten, und der Teilnehmer erhält es zu sich nach Hause.

Im Vergleich zur Wahl eines Kurses bei der größeren Konkurrenz sollte auch nicht vergessen werden, dass man als Seminarteilnehmer nur einer von vielen ist. Das Persönliche wird oftmals außer Acht gelassen. Auf den ersten Blick spart man sich wie eingangs schon gesagt, eventuell den ein oder anderen Euro. Beim genaueren Hinsehen wird man eine umfangreiche Beratung und den anwenderfreundlichen Kurs schnell zu schätzen wissen. Dama.go bringt seine Expertise in vielen Bereichen mit und hat sich seit über 20 Jahren schon am Markt etabliert.