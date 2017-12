Modularer Embedded Box PC für Systemintegratoren

Der Evaluierungsprozess von Embbeded Box PCs in der industriellen Automation und Bildverarbeitung durchläuft häufig mehrere Prozessschritte und Instanzen bis zur finalen Abnahme.

ECN-360A-ULT3 – Lüfterloser Embedded PC mit E-Window Funktion

Für Systemintegratoren bietet ein bereits evaluiertes Basissystem den Vorteil flexibel auf verschiedene Kundenanforderungen eingehen zu können. Mit dem modularen Embedded PC ECN-360-ULT3 hat ICP Deutschland nun solch ein Basissystem neu im Produktportfolio. Seine Modularität basiert auf mPCIe basierenden E-Window Modulen, die an der Vor- und Rückseite des Gehäuses herausgeführt sind. Standardmäßig kann der Embedded PC auf bis zu vier LAN GbE Ports erweitert werden. Für mehr Flexibilität können die vorhandene E-Window Ausbrüche auch für eigene mPCIe Module genutzt werden. Die Montage erfolgt dabei über ein Gehäuse bündiges Slotblech, durch welches die Schnittstellen herausgeführt sind.Das Basissystem ist in zwei Leistungsklassen erhältlich: Ein on-board Intel® Skylake CoreTM i5-6300U oder ein Celeron® 3855U Prozessor mit bis zu 32GB DDR4 Arbeitsspeicher sorgen für die notwendige Power.Zwei interne 2.5“ SATA 6Gb/s HDD/SDD Einbaurahmen bieten dabei ausreichend Speicherkapazität für Betriebssystem und Anwendungen. Für die Kommunikation mit Maschinen und externen Ein- und Ausgabegeräten stehen vier USB 3.0, zwei RS-232, eine RS-232/422/485 sowie 8-Bit digitale I/O Ports zur Verfügung. Zwei unabhängige HDMI Displayausgänge in 4K UHD Auflösung ermöglichen die Visualisierung von Automations- und Bildverarbeitungsanwendungen in höchster Bildqualität.ICP unterstützt Systemintegratoren mit technischem Know-how und Ready-to-Use Systemen im Evaluierungsprozess.

