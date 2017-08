Mönig Immobilienmanagement spendet an Spielertrikot für Kinderlachen

Die Mönig Immobilienmanagement GmbH setzt sich seit vielen Jahren für soziale Projekte ein.

Dabei ist die Förderung von Kindern und Jugendlichen dem Team eine besondere Herzensangelegenheit. Kürzlich erhielt das Unternehmen als Zeichen der Wertschätzung für sein Engagement die Auszeichnung „SOZIAL ENGAGIERT 2017“, die von der Diakonie, der Caritas sowie vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau in Baden-Württemberg vergeben wird. 2017 wurden von Seiten des Immobilienteams bereits mehrere soziale Projekte unterstützt. Unter den Begünstigten ist der Verein „Spielertrikot für Kinderlachen e. V.“.

Der Verein „Spielertrikot für Kinderlachen e.V.“ lädt aktive und ehemalige Profifußballer ein, im Spiel getragene Fußballtrikots für den guten Zweck zu spenden. Anschließend werden die Shirts versteigert. Begonnen hatte alles mit dem privaten Hobby von Davide Matozzo, der mit der Geburt seines ersten Kindes anfing, diese Trikots zu sammeln. Bald schon ging es um mehr als die private Leidenschaft und der Charity-Gedanke kam zum Tragen. Matozzo gründete einen Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kinder zu unterstützen, die bereits in jungen Jahren vom Leben gezeichnet wurden. Was klein begann, ist heute ein renommiertes Spendenprojekt, das nicht nur prominente Unterstützer wie den ehemaligen Profi-Torwart Timo Hildebrand bewegt.

Eugen Mönig (l) und Timo Hildebrand (r) bei der Scheckübergabe

Das Team um Eugen Mönig, Geschäftsführer der Mönig Immobilienmanagement GmbH aus Böblingen, möchte mit seiner Spende an das Projekt ebenfalls ein Zeichen setzen. Eugen Mönig erklärt: „Wer unsere Aktivitäten im sozialen Bereich ein wenig verfolgt, weiß, dass unserem Team besonders die Zukunft der Kinder am Herzen liegt. In der Vergangenheit haben wir so manches Projekt aus dem Kultur- oder Sportbereich unterstützt, das dem Teamgeist junger Menschen dient, Visionen beflügelt und hilft, diese auch wahr zu machen. Das Projekt Spielertrikot für Kinderlachen verbindet im besten Sinne Sportsgeist mit Charity. Die Spieler, Vereine und Sammler, die ihre Trikots und andere Sachspenden zur Verfügung stellen, geben damit häufig ein Stück Sportgeschichte weiter. Die Shirts sind aber gleichzeitig auch ein Symbol für eine Leidenschaft, die die Menschen weltweit verbindet. Dank des ideellen und finanziellen Einsatzes der Akteure werden Glücksgefühle geteilt: Es können große und kleine Träume von Kindern realisiert werden, die sonst wenige Chancen haben. Auch wir wollen mit unserer Spende dazu beitragen, das Leben wenigstens einiger Kinder schöner zu machen. Denn wir sind der Meinung: Es gibt nichts Wertvolleres als ein Kinderlachen.“

Das Team von Mönig Immobilienmanagement möchte mit seiner Presseerklärung dazu beitragen, die Arbeit von „Spielertrikot für Kinderlachen“ bekannter zu machen und das eine oder andere Unternehmen zu motivieren, ebenfalls Unterstützung zu leisten. Wer ebenfalls helfen will, findet mehr Informationen über den Verein und seine Projekte unter http://spielertrikot-fuer-kinderlachen.de.



