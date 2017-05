More & More GmbH erwartet Verlust für das Geschäftsjahr 2016

Starnberg, Mai 2017 Das Starnberger Modeunternehmen More & More meldet für das Geschäftsjahr 2016 ein vorläufiges Jahresergebnis von ca. -2,6 Mio.

Euro (Vorjahr: -0,6 Mio. Euro). Im abgelaufenen Geschäftsjahr gelang es trotz einer leichten Umsatzsteigerung von rd. 1,6 Prozent zum Vorjahr nicht wie geplant, in die Profitabilität zurückzukehren.Im Juni 2018 steht die Unternehmensanleihe in Höhe von 9,5 Mio. Euro zur Rückzahlung an. Aufgrund des vorläufigen Jahresergebnisses 2016 und der Planung für das laufende Jahr 2017 geht die Gesellschaft davon aus, dass eine Rückzahlung aus dem operativen Cash Flow nicht gelingen wird. Die Gesellschaft prüft derzeit alle zur Verfügung stehenden Optionen zur ggf. auch vorzeitigen Refinanzierung der Anleihe.

More & More in Kürze:

Die internationale Mode- und Lifestyle-Marke MORE & MORE AG wurde vor 35 Jahren von Karl-Heinz Mohr gegründet und beschäftigt heute mehr als 200 Mitarbeiter. Das Starnberger Unternehmen vertreibt seine Kollektionen deutschlandweit in rund 40 eigenen Stores, zahlreichen Partner-Stores, Shop-in-Shop-Systemen und Fachhandelsgeschäften. Weltweit ist MORE & MORE in 14 Ländern präsent. MORE & MORE steht für trendgerechte Womanswear im Modern Woman Segment.

Kontakt:

More & More GmbH

Sonja Heinrich