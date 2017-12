Motivier Dich & spare auf Sportiply.de

Vergleiche Sportprodukte verschiedenster Hersteller und finde die beste Sportausrüstung für Deine sportlichen Ziele und Vorsätze!

• Launch der designaffinen und user-friendly Website• Wie Konsumenten sich nicht mehr blenden lassen!• Der Gründer hinter der Idee• Messestand auf der ISPO vom 28.-31. Januar 2018

Sportiply.de - Mitte Dezember 2017 geht die neue Version der Sportwebsite online. Das SportTech Startup aus München ist auf dem besten Weg, die Nummer 1 der Plattformen rund ums Thema Sport, Fitness und Training zu werden und positioniert sich 2018 zunächst auf der ISPO München.



Am 15.12.2017 geht Sportiply.de offiziell online: als erste Suchmaschine und Vergleichsportal speziell für Sport- und Fitnessartikel.

Sportiply.de vereint sportlichen und gesunden Lifestyle: von Sport- und Fitnesskleidung über die passende Ausrüstung bis hin zu Nahrungsergänzungsmitteln und Superfoods. Im eigenen Onlinemagazin finden die User ab sofort wöchentliche Beiträge aus der Welt des Sports: Insider- und Trainingstipps, Interviews mit hochklassigen und erfolgreichen Athleten, leckere Rezepte und vieles mehr. Sportiply hilft Sportlern dabei, möglichst einfach das passende Produkt zum besten Preis zu finden – und das ohne langes Suchen und Vergleichen. So bleibt mehr wertvolle Zeit für effektives Training!

Zum Start bindet das Team hinter Sportiply bereits mehr als 50 Online-Shops auf der Website ein, darunter auch große Partner wie Adidas, Asics, MyProtein oder Under Armour. Wöchentlich werden professionelle Sportler interviewt: sie teilen ihre persönlichen Erfahrungen, sprechen über Motivation, gesunde Ernährung, geben Einblicke in ihren Trainingsalltag, und vieles mehr.

Bereits über 25 Millionen Sportler in Deutschland kaufen ihr Sportequipment bereits online. Die Suche, das passende Sportprodukt zum besten Preis zu finden, gestaltet sich meist aufwändig und wird zur unnötigen Zeitverschwendung.

So ging es auch dem Gründer von Sportiply: Björn hatte es satt, stundenlang nach dem besten Basketballschuh in verschiedensten Shops zu suchen, zeitaufwändig zu vergleichen, um dann am nächsten Tag festzustellen, dass es den gleichen oder sogar einen besseren doch günstiger gegeben hätte.

Sportiply will jedem Sportler und Fitnessbegeisterten dabei helfen, zielsicher und gut informiert online einzukaufen. Die Website bietet einen ganzheitlichen Überblick unterschiedlichster Sport- und Fitnessprodukte rund um die persönliche Lieblingssportart. Die Marathon-Läuferin findet also nicht nur Laufschuhe für lange und schnelle Läufe, sondern auch Protein-Riegel fürs Training, eine Regenjacke für den Wettkampf, oder Kompressionssocken für die schnellere Regeneration. Auch erfährt sie über das Magazin, wie etwa Olympionike Philipp Pflieger trainiert, sich ernährt oder vor und während seiner Läufe motiviert. Das Team Sportiply hat sich das Ziel gesetzt, die Plattform Nummer 1 rund ums Thema Sport, Fitness und Training zu werden und versteht sich als Lifestyle Marke.

Sportiply wurde von Basketball-Enthusiast & Medientechnologe Björn Jansen aus Amberg zum Leben erweckt. Inzwischen gehören fünf weitere Sportfanatiker zum Team und arbeiten jeden Tag am Erfolg des sportlerfreundlichen Vergleichsportals und lassen dabei nichts unversucht. So haben sie es geschafft, dass das SportTech-Startup beim weltweit größten Jungunternehmerwettbewerb im Sportbereich zu den Finalisten in der Kategorie Digital gehört und auf einer der größten Messen im Sportbusiness, der ISPO München vom 28.-31. Januar 2018, mit einem Stand vertreten sein wird. Bei dieser Top-Veranstaltung mit über 2.700 Aussteller auf dem Messe-Gelände in München stellt Sportiply interessante Produkt-Innovationen für 2018 vor.

