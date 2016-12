Münchner Start-Up SPENDIT AG holt bei Series A Runde Reimann Investors an Bord

Das Münchner Start-Up SPENDIT AG, führender Anbieter für digitale Mitarbeiterbenefits in Deutschland und Österreich, holt in einer Series A Runde mit 2 Mio.

EUR Reimann Investors an Bord. Das Family Office von Mitgliedern der Unternehmerfamilie Reimann, die sich Ende der 90er Jahre von ihrer Beteiligung am früheren Familienunternehmen getrennt haben, hat in der Vergangenheit u.a. einen vielbeachteten Exit mit dem Verkauf der SOFORT Überweisung an Klarna realisieren können. „Wir freuen uns sehr, daß wir mit der jetzt ersten Phase des Reimann-Engagements unsere unternehmerische Vision mit einer sehr profilierten Unternehmerfamilie konsequent ausbauen können“, sagt SPENDIT AG Gründer und Vorstand Florian Gottschaller, der früher bei Morgan Stanley in London tätig war. Sein Mitgründer Dr. Ralph Meyer, ehemaliger Roland Berger-Berater, ergänzt: „Unser Ziel ist es, der führendeAnbieter für digitale Benefits in Europa zu werden. Die Series A ermöglicht eine Ausweitung unserer internationalen Expansion, die wir in diesem Jahr mit Österreich begonnenen haben.“

Mit der App Lunchit hat die SPENDIT AG die herkömmliche Essensmarke ersetzt und als weltweit erster Anbieter komplett digitalisiert: Mitarbeiter können sich ihre Mittags-Mahlzeiten vom Arbeitgeber überall erstatten lassen, egal ob im Supermarkt, im Imbiss oder im Sterne-Restaurant – steuerfrei bis zu 6,27 EUR pro Tag. „Diese technologische Innovation in einem bereits seit über 40 Jahren international bestehenden Markt und der große Erfolg der SPENDIT AG am Markt haben uns überzeugt, bei der SPENDIT AG einzusteigen“, sagt Reimann Investors Geschäftsführer Dr. Michael Riemenschneider. „Wir sehen für digitale Mitarbeiterbenefits großes Potential, denn damit kann eines der zentralen Probleme jedes Unternehmens gelöst werden: die besten

Mitarbeiter finden, motivieren und ans Unternehmen binden.“ Neben der Familie Reimann sind die beiden Gründer sowie drei Business Angels investiert.