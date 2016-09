Münster, 21. September 2016: Norbert Kerkhoff arbeitet seit September 1986 für die PSD Bank Westfalen-Lippe eG. In dieser Woche feiert er sein 30. Dienstjubiläum.

Bild: Bastian Strotmann; Vorstandsvorsitzender Reinhard Schlottbom (l.) und Aufsichtsratsvorsitzender Christian Boehnke (r.) gratulieren Norbert Kerkhoff zum 30. Dienstjubiläum und fast 7 Jahren im Vorstand.

[Großes Bild anzeigen]

„Vom Kundenberater zum Vorstand.“ Mit diesen Worten fasst Reinhard Schlottbom, Vorstandsvorsitzender der PSD Bank Westfalen-Lippe eG, die Laufbahn seines Vorstandskollegen Norbert Kerkhoff zusammen. Denn im Laufe der Jahre ist Kerkhoff über viele verschiedene Positionen an die Spitze der Bank gelangt. Bei seinem Einstieg im September 1986 startete er als Kundenberater im Kreditbereich, wo er schon bald stellvertretender Leiter wurde. 1991 wechselte er für eine Dauer von zwei Jahren in den Einlagenbereich. Zwischen 1993 und 2003 leitete Kerkhoff den Bereich Marketing. In dieser Zeit war er zusätzlich im Auftrag des PSD-Bankenverbandes (VPSD) unterwegs, um die Kundenberater in den verschiedenen PSD-Standorten zu „coachen“. Im Jahre 2004 wurde Kerkhoff Vertriebsleiter. Im Mai 2009 wurde er zum Generalbevollmächtigten ernannt und mit weiteren Befugnissen ausgestattet.Die letzte Sprosse auf der Karriereleiter erklomm Norbert Kerkhoff im Januar 2010, als er vom Aussichtsrat zum Vorstand an die Seite von Reinhard Schlottbom berufen wurde. In diesem Monat kann Norbert Kerkhoff also nicht nur auf 30 Jahre bei der PSD Bank Westfalen-Lippe eG, sondern auch auf fast sieben Jahre im Vorstand zurückblicken. Dank und Anerkennung für die vielen Jahre im Dienste der PSD Bank Westfalen-Lippe eG gab es vom Vorstandsvorsitzenden Reinhard Schlottbom (links im Bild) und vom Aufsichtsratsvorsitzenden Christian Boehnke (rechts im Bild).