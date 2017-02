„Unsere Welt hat die größten Geschichten zu erzählen. Man muss nur genau hinhören.“ Dieses Motto hat Chriz Wagner beim Schreiben von „DIE EWIGEN“ begleitet.

Er schreibt Erzählungen voll phantastischer Einfälle und schickt seine Protagonisten dabei quer durch die Jahrtausende, vom Jahr 4000 vor Christus bis ins 20. Jahrhundert. Fünf der Erzählungen über die unsterblichen Protagonisten Thyri und Simon sind jetzt zu einem Sammelband zusammengefasst verfügbar. „DIE EWIGEN. Erinnerungen an die Unsterblichkeit“ ist ab Februar 2017 als Paperback erhältlich.

Hamburg, 17.02.2017 Obwohl sie den Grund für ihr ewiges Leben nicht kennen, dauert die Reise der Ewigen Thyri und Simon durch das Leben schon Jahrtausende an. Doch wo und zu welcher Zeit sie auch leben, immer finden sich Thyri und Simon in außergewöhnlichen, mystischen, manchmal auch grauenvollen Situationen wieder, während sie auf der Suche nach dem Ursprung ihrer Unsterblichkeit sind.

Den Hintergrund für die fünf Geschichten des Sammelbandes bieten zahlreiche historische Ereignisse und Aufzeichnungen.

"DIE EWIGEN. Erinnerungen an die Unsterblichkeit" von Chriz Wagner (978-3-86282-459-5)

Simons und Thyris Reise beginnt mit der Erzählung der biblischen Geschichte des Garten Eden, auf die hier ein neuer Blickwinkel geworfen wird, und führt weiter über das historische Rom im Jahre 11 nach Christus, wo Simon den Verirrungen eines Zaubers erliegt. Thyri kommt während des Dreißigjährigen Krieges mit allerlei grauenerregenden Ereignissen des Mittelalters in Berührung. Schließlich führen die Geschichten bis in die Neuzeit, wo Simon im 19. Jahrhundert unfreiwilliger Zeuge eines alles verändernden Bruderpaktes wird. Thyri erlebt 1933 schließlich hautnah die mysteriösen Ereignisse, die sich um die älteste Bibelabschrift der Welt drehen.

Dem Einfallsreichtum von Chriz Wagner scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein, denn ein weiterer Sammelband mit fünf Folgen ist bereits in Planung. Chriz Wagner, der bereits den Roman „Social Network. Bibliothek des Schicksals“ beim acabus Verlag veröffentlicht hat, hat großen Spaß daran, sich mit historischen Begebenheiten auseinanderzusetzen. Er lässt sich von Musik und Filmen aus der Zeit inspirieren, in der seine Protagonisten unterwegs sind, sieht sich Dokumentationen an, stöbert in Bildergalerien oder liest Artikel zur Recherche. Es ist wohl erstaunlich, dass das Genre des hauptberuflichen Softwareentwicklers Mystery ist. Doch er liebt unfassbare Geschichten mit einem Hauch Unerklärlichem. Wagner, der heute in der Nähe von München lebt, begann 2006 mit dem Schreiben von Kurzgeschichten und einem Kinderbuch. Am liebsten schreibt er frühmorgens, da er dann am kreativsten ist. Sein Motto dabei: „Schreiben ist lügen mit Erlaubnis.“



Über das Buch

Chriz Wagner

DIE EWIGEN. Erinnerungen an die Unsterblichkeit. Sammelband der Folgen 1-5

Buch-ISBN: 978-3-86282-459-5

BuchVP: 15,00 EUR

320 Seiten, Paperback

Erscheinungstermin: Februar 2017