NAKIVO annonciert Version v6.2 für die AWS EC2 Backup

NAKIVO Inc., ein der am schnellsten wachsendes Virtualisierungs- und Cloud-Backup-Software-Unternehmen für VMware und AWS EC2-Umgebungen, gab heute bekannt, daß es NAKIVO Backup & Replication v6.2 entwickelt und auf den Markt gebracht hat. Die neue Version bietet volle Unterstützung für die kostenpflichtigen AWS EC2-Instanzen und wird über den AWS-Marktpätze verkauft.NAKIVO Backup & Replication v6.2 stellt eine einfache, zuverlässige und kostengünstige Art und Weise AWS EC2-Instanzen zu schützen und wiederherzustellen:- Integrierte AWS EC2-Instanz-Replikation: NAKIVO Backup & Replication v6.2 können identische Kopien von AWS EC2-Instanzen erstellen und verwalten. Die replizierten AWS EC2-Instanzen betrieben werden können, für eine zu jeder Zeit fast sofortige Wiederherstellung.- Integrierte AWS EC2-Instanz-Backup: NAKIVO Backup & Replication v6.2 kann eine vollständige Backup der AWS EC2-Instanzen und Ihre gespeicherten Daten auf EBS-Datenträger ausführen.- Cross-Account-Backup: AWS EC2-Instanzen können zu dem gleichen AWS-Account, einem anderen AWS-Account, oder einem lokalen Speicherort gesichert werden.- Cross-Account-Backup: AWS EC2-Instanzen können gesichert werden, Cross-Accounts, so daß, wenn die primären Anmeldedaten kompromittiert wurden, eine Kopie der EC2-Instanz-Sicherungen auf einem anderen AWS-Account intakt bleibt.- Anwendung-Aware-Backups (Backups-gerecht): standardmäßig, AWS EC2-Sicherungen sind anwendungsorientiert und enthalten konsistente Daten von Windows- und Linux-basierte EC2-Instanzen.- Globale Daten-Deduplizierung: alle AWS-EC2-Backups werden automatisch dedupliziert auf Blockebene. Die Daten werden weiter komprimiert um den Umfang des verwendeten Speicherplatzes zu reduzieren.- Instant-Application Objekt-Wiederherstellung: Microsoft Exchange Objekte (wie E-Mails) und Microsoft Active Directory-Objekten (Benutzer) können Sie sofort wieder direkt aus komprimierten und deduplizierten AWS EC2-Instanz-Backups wiederherstellen.- Instant File Recovery (Wiederherstellung): Dateien und Ordner von Windows- und Linux-basierten AWS EC2-Instanzen werden sofort wieder direkt aus komprimierten und deduplizierten AWS EC2-Instanz-Backups wiederherstellt.“Heute sind wir gespannt auf die neue NAKIVO Backup & Replication v6.2,", sagte Bruce Talley, CEO und Mitbegründer von NAKIVO. “NAKIVO Backup & Replication v6.2 ermöglicht es unseren Kunden kostenpflichtige EC2-Instanzen durch die AWS-Marktplätze effizienter und kostengünstiger zu sichern, replizieren und wiederherstellen."NAKIVO Backup & Replication ist von VMware zertifiziert, pur agentenlos, kann auf Linux und Windows installiert, als vorkonfigurierte Virtuelle VMware-Appliance und AWS Amazon Machine Image eingesetzt werden und kann auch direkt auf dem Synology NAS für eine hochleistungsfähige VM-Backup-Einrichtung installiert werden. NAKIVO Backup & Replication bietet eine einfache und intuitive Weboberfläche, unterstützt Live-Anwendungen und Datenbanken, bietet sofortige Wiederherstellung von VM, Dateien und Anwendungsobjekte direkt aus komprimierten und deduplizierten Backups, beschleunigt die Datenübertragung mit Netzwerkbeschleunigung und reduziert die Datengröße mit globaler Deduplizierung und Komprimierung.

ÜBER NAKIVOMit dem Hauptsitz in Silicon Valley ist NAKIVO Inc. ein Privatunternehmen, das im Jahr 2012 gegründet wurde. NAKIVO entwickelt eine schnelle, zuverlässige und kostengünstige Datensicherungslösung für VMware und Amazon Cloud-Umgebungen. In Q2 2016 verwenden über 14.000 Kunden NAKIVO Backup & Replication, um ihre Daten effizienter und kostengünstiger zu schützen und effektiv wiederherzustellen. Auch über 120 Hosting-, Verwaltung- und Cloud-Services-Anbieter verwenden NAKIVO, um ihre VM Baas- und DRaaS-Dienstleistungen an ihre Kunden zu liefern. NAKIVO verfügt über mehr als 1.200 Vertriebspartner in 115 Ländern weltweit.