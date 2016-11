> Startseite > IT, Computer & Internet

NAKIVO hilft China Airlines, VMs sofort wiederzuherstellen, 60% des Speicherplatzes zu sparen, Budget um 30% zu reduzieren NAKIVO Backup & Replication ermöglicht es China Airlines, einer der führenden Fluggesellschaften in Asien, kritische VMs sofort wiederzuherstellen, Backup-Speicherplatz um 60% mit Datendeduplizierung zu sparen und VMware-Backup-Budget um 30% zu reduzieren.

NAKIVO Inc., ein schnell wachsendes Software-Unternehmen für den Schutz virtualisierter und Cloud-Umgebungen, gab heute bekannt, dass China Airlines – eine führende Fluggesellschaft in Asien – NAKIVO Backup & Replication auswählte, um ihre VMware-Umgebung zu schützen.

1959 in Taoyuan City, Taiwan, gegründet, ist China Airlines eine der führenden Fluggesellschaften in Asien. Nach dem Stand vom August 2016 verfügt das Unternehmen mit seinem Hauptsitz im Internationalen Flughafen Taiwan Taoyuan über mehr als 12.600 Mitarbeiter. Die Fluggesellschaft ist in 4 Kontinenten, 143 Destinationen in 29 Ländern/Distrikten tätig und verfügt über 92 Flugzeuge.

Die IT-Infrastruktur von China Airlines besteht aus zwei Rechenzentren. "Wir haben mehr als 60 VMware ESXi-Hosts und über 900 VMs. Die VMs betreiben unsere Kernanwendungen, darunter unser GPS-System, Flugsystem, OA-System, Microsoft SQL, Exchange sowie Dateiserver und andere Workloads", sagt Stivan Chou, Repräsentant von China Airlines.

Bei China Airlines führen VMware VMs sowohl geschäftskritische Anwendungen, die für ihre täglichen Abläufe und Prozesse zuständig sind, als auch die Website der Fluggesellschaft, die aktuelle Informationen über Flüge, Buchungen und Check-in-Optionen bereitstellt. "Wir müssen unsere Daten sicher aufbewahren, weil wir in der Luftfahrtindustrie sind. Datenverlust und Ausfallzeiten werden unser Geschäft erheblich beeinträchtigen, so dass im Notfall wir sofort wiederherstellen müssen," sagt Stivan.

"Mit unserer bisherigen Backup-Software war die VM-Wiederherstellung immer länger als erwartet. Darüber hinaus unterstützte dieses Legacy-Produkt nicht die neueste Version von VMware, so dass wenn wir unser System auf die neueste Version aktualisierten, konnten wir keine Backups durchführen. Wir brauchten dringend, eine andere Lösung ausfindig zu machen, die unsere 900 VMware VMs verarbeiten, schnelles VM Backup und Wiederherstellung durchführen und Daten direkt von Festplatten lesen konnte, ohne das Netzwerk zu nutzen", sagt Stivan.

"Wir fanden NAKIVO Backup & Replication online und wurden sofort von ihrem umfangreichen Funktion-Satz fasziniert", sagt Stivan. Während NAKIVO Backup & Replication auf

"Es ist unerlässlich für uns, Backup-Zeit zu sparen, weil wir uns mit 900 VMs beschäftigen müssen. Tägliche Backups sollten in 8 Stunden durchgeführt werden. Nach dem Verwenden von Hot Add, das Daten direkt aus Quell-VM-Datenträgern liest, ohne dabei das Netzwerk nutzend, waren wir in der Lage, die Backup-Zeiten um etwa 10 Stunden wöchentlich zu reduzieren", sagt Stivan. NAKIVO Backup & Replication verwendet automatisch Hot Add, um die LAN-Produktion aus dem Datenschutzverkehr hochzuladen und die VMware Backup- und Wiederherstellungsgeschwindigkeit zu erhöhen.

Die Flash-VM-Boot-Funktion sorgt für zusätzliche Zeitersparnis für China Airlines. "VM-Wiederherstellung ist um ein gut Teil schneller als mit unserer vorherigen Backup-Lösung. Wir verwenden Flash-VM-Boot in Notfällen, und diese Funktion hat uns bereits 2 Stunden von Ausfallzeit gespart", sagt Stivan. Die Flash-VM-Boot-Funktion ermöglicht es China Airlines, VMs direkt von komprimierten und deduplizierten Backups zu booten, wodurch die Notwendigkeit der Wiederherstellung der gesamten VM eliminiert wird.

Zusätzlich zur sofortigen VM-Wiederherstellung sorgte die globale Datendeduplizierung für erhebliche Speicherplatzeinsparungen für China Airlines. "Globale Datendeduplizierung ist eine weitere erstaunliche Funktion. Sie reduzierte unseren Speicherplatz um etwa 60% und ermöglicht es uns, mehr Wiederherstellungspunkte pro VM-Backup zu speichern. Darüber hinaus konnten wir Kosten für direkte Speicherkosten und andere Aufwendungen wie Wartung sparen", sagt Stivan. NAKIVO Backup & Replication dedupliziert automatisch VM-Backups auf Blockebene und speichert nur einzigartige Daten im Backup-Repositiv.

Mit NAKIVO Backup & Replication führt China Airlines täglich VM-Backups durch. Mit der Hot-Add-Funktion reduzierte das Unternehmen die Backup-Zeit um 10 Stunden wöchentlich. Durch Instant-VM-Recovery-Funktion erzielte China Airlines eine nahezu sofortige VM-Wiederherstellung und reduzierte zudem den Speicherplatz um 60% mit der globalen Datendeduplizierung. "NAKIVO Backup & Replication ist ein hervorragendes Produkt, das die großen Funktionen bietet und bricht kein Budget. Das Produkt sparte die Verwaltungszeit um 35% und reduzierte unser VMware-Backup-Budget um 30%", sagt Stivan. NAKIVO Inc., ein schnell wachsendes Software-Unternehmen für den Schutz virtualisierter und Cloud-Umgebungen, gab heute bekannt, dass China Airlines – eine führende Fluggesellschaft in Asien – NAKIVO Backup & Replication auswählte, um ihre VMware-Umgebung zu schützen.1959 in Taoyuan City, Taiwan, gegründet, ist China Airlines eine der führenden Fluggesellschaften in Asien. Nach dem Stand vom August 2016 verfügt das Unternehmen mit seinem Hauptsitz im Internationalen Flughafen Taiwan Taoyuan über mehr als 12.600 Mitarbeiter. Die Fluggesellschaft ist in 4 Kontinenten, 143 Destinationen in 29 Ländern/Distrikten tätig und verfügt über 92 Flugzeuge.Die IT-Infrastruktur von China Airlines besteht aus zwei Rechenzentren. "Wir haben mehr als 60 VMware ESXi-Hosts und über 900 VMs. Die VMs betreiben unsere Kernanwendungen, darunter unser GPS-System, Flugsystem, OA-System, Microsoft SQL, Exchange sowie Dateiserver und andere Workloads", sagt Stivan Chou, Repräsentant von China Airlines.Bei China Airlines führen VMware VMs sowohl geschäftskritische Anwendungen, die für ihre täglichen Abläufe und Prozesse zuständig sind, als auch die Website der Fluggesellschaft, die aktuelle Informationen über Flüge, Buchungen und Check-in-Optionen bereitstellt. "Wir müssen unsere Daten sicher aufbewahren, weil wir in der Luftfahrtindustrie sind. Datenverlust und Ausfallzeiten werden unser Geschäft erheblich beeinträchtigen, so dass im Notfall wir sofort wiederherstellen müssen," sagt Stivan."Mit unserer bisherigen Backup-Software war die VM-Wiederherstellung immer länger als erwartet. Darüber hinaus unterstützte dieses Legacy-Produkt nicht die neueste Version von VMware, so dass wenn wir unser System auf die neueste Version aktualisierten, konnten wir keine Backups durchführen. Wir brauchten dringend, eine andere Lösung ausfindig zu machen, die unsere 900 VMware VMs verarbeiten, schnelles VM Backup und Wiederherstellung durchführen und Daten direkt von Festplatten lesen konnte, ohne das Netzwerk zu nutzen", sagt Stivan."Wir fanden NAKIVO Backup & Replication online und wurden sofort von ihrem umfangreichen Funktion-Satz fasziniert", sagt Stivan. Während NAKIVO Backup & Replication auf Windows und Linux installiert werden kann, bietet die Bereitstellung als vorkonfiguriertes virtuelles Gerät eine zusätzliche Einfachheit und Effizienz. "Es war ganz einfach, einen OVA durch NAKIVO Backup & Replication-Gerät in unsere vSphere-Umgebung zu importieren. Wir mussten kein Betriebssystem installieren und konfigurieren. NAKIVO Backup & Replication-Gerät spart die Zeit und erfordert keine ständige Aufmerksamkeit", sagt Stivan."Es ist unerlässlich für uns, Backup-Zeit zu sparen, weil wir uns mit 900 VMs beschäftigen müssen. Tägliche Backups sollten in 8 Stunden durchgeführt werden. Nach dem Verwenden von Hot Add, das Daten direkt aus Quell-VM-Datenträgern liest, ohne dabei das Netzwerk nutzend, waren wir in der Lage, die Backup-Zeiten um etwa 10 Stunden wöchentlich zu reduzieren", sagt Stivan. NAKIVO Backup & Replication verwendet automatisch Hot Add, um die LAN-Produktion aus dem Datenschutzverkehr hochzuladen und die VMware Backup- und Wiederherstellungsgeschwindigkeit zu erhöhen.Die Flash-VM-Boot-Funktion sorgt für zusätzliche Zeitersparnis für China Airlines. "VM-Wiederherstellung ist um ein gut Teil schneller als mit unserer vorherigen Backup-Lösung. Wir verwenden Flash-VM-Boot in Notfällen, und diese Funktion hat uns bereits 2 Stunden von Ausfallzeit gespart", sagt Stivan. Die Flash-VM-Boot-Funktion ermöglicht es China Airlines, VMs direkt von komprimierten und deduplizierten Backups zu booten, wodurch die Notwendigkeit der Wiederherstellung der gesamten VM eliminiert wird.Zusätzlich zur sofortigen VM-Wiederherstellung sorgte die globale Datendeduplizierung für erhebliche Speicherplatzeinsparungen für China Airlines. "Globale Datendeduplizierung ist eine weitere erstaunliche Funktion. Sie reduzierte unseren Speicherplatz um etwa 60% und ermöglicht es uns, mehr Wiederherstellungspunkte pro VM-Backup zu speichern. Darüber hinaus konnten wir Kosten für direkte Speicherkosten und andere Aufwendungen wie Wartung sparen", sagt Stivan. NAKIVO Backup & Replication dedupliziert automatisch VM-Backups auf Blockebene und speichert nur einzigartige Daten im Backup-Repositiv.Mit NAKIVO Backup & Replication führt China Airlines täglich VM-Backups durch. Mit der Hot-Add-Funktion reduzierte das Unternehmen die Backup-Zeit um 10 Stunden wöchentlich. Durch Instant-VM-Recovery-Funktion erzielte China Airlines eine nahezu sofortige VM-Wiederherstellung und reduzierte zudem den Speicherplatz um 60% mit der globalen Datendeduplizierung. "NAKIVO Backup & Replication ist ein hervorragendes Produkt, das die großen Funktionen bietet und bricht kein Budget. Das Produkt sparte die Verwaltungszeit um 35% und reduzierte unser VMware-Backup-Budget um 30%", sagt Stivan.

Über China Airlines

Seit seiner Gründung im Jahre 1959 verpflichtete sich China Airlines, die beste In-Flug-Erfahrung und Qualität zu erzielen und die Bedürfnisse jedes(r) Kunden(in) zu befriedigen. Als eine der führenden Fluggesellschaften Asiens bietet China Airlines Strecken zu 4 Kontinenten, einschließlich kommerzieller Flüge und Frachtdienste. Während des Beitritts von SkyTeam als ein 15. Mitglied am 28. September 2011, bietet China Airlines mehr Dienstleistungen und Werbesätze, verbindet 178 Länder und erreicht mehr als 1.000 Destinationen. Die Flotte besteht aus 92 Airbus- und Boeing-Flugzeugen, darunter 71 Passagierjets und 21 Frachtflugzeuge. Zu den Tochtergesellschaften der Fluggesellschaft gehören die Low-Cost-Fluggesellschaften Mandarin Airlines und Tigerair Taiwan. China Airlines engagiert sich für die beste Flugqualität,

RESSOURCEN

• Eigenschaften für VMware: www.nakivo.com/de/vmware-backup.html

• Eigenschaften für AWS EC2: www.nakivo.com/de/aws-ec2-backup.html

• Erfolgsgeschichten: www.nakivo.com/de/customers/success-stories.html

• Testversion herunterladen: www.nakivo.com/de/vmware/vmware-backup-trial.html

ÜBER NAKIVO

Mit Hauptsitz im Silikontal ist NAKIVO Inc. eine 2012 gegründete Privatgesellschaft. NAKIVO entwickelt eine schnelle, zuverlässige und kostengünstige Datensicherungslösung für VMware und Cloud-Umgebungen. Ab dem 3. Quartal 2016 nutzen über 17.000 Unternehmen NAKIVO Backup & Replication, um ihre Daten effizienter und kostengünstiger zu schützen und wiederherzustellen. Darüber hinaus verwenden über 120 Hosting-, Managed- und Cloud-Dienstanbieter NAKIVO, um VM BaaS und DRaaS an ihre Kunden zu liefern. NAKIVO ist weltweit mit über 1.400 Vertriebspartnern in 115 Ländern vertreten. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.nakivo.com.

Twitter: @NAKIVO

Facebook: www.facebook.com/NakivoInc

LinkedIn: www.linkedin.com/company/nakivo

Kontakt: Yana Petrenko, MarCom Manager / / +1 408 916 5955 Über China AirlinesSeit seiner Gründung im Jahre 1959 verpflichtete sich China Airlines, die beste In-Flug-Erfahrung und Qualität zu erzielen und die Bedürfnisse jedes(r) Kunden(in) zu befriedigen. Als eine der führenden Fluggesellschaften Asiens bietet China Airlines Strecken zu 4 Kontinenten, einschließlich kommerzieller Flüge und Frachtdienste. Während des Beitritts von SkyTeam als ein 15. Mitglied am 28. September 2011, bietet China Airlines mehr Dienstleistungen und Werbesätze, verbindet 178 Länder und erreicht mehr als 1.000 Destinationen. Die Flotte besteht aus 92 Airbus- und Boeing-Flugzeugen, darunter 71 Passagierjets und 21 Frachtflugzeuge. Zu den Tochtergesellschaften der Fluggesellschaft gehören die Low-Cost-Fluggesellschaften Mandarin Airlines und Tigerair Taiwan. China Airlines engagiert sich für die beste Flugqualität, Sicherheit und Schätze jeder Begegnung. Weitere Informationen finden Sie unter www.china-airlines.com.RESSOURCEN• Eigenschaften für VMware: www.nakivo.com/de/vmware-backup.html• Eigenschaften für AWS EC2: www.nakivo.com/de/aws-ec2-backup.html• Erfolgsgeschichten: www.nakivo.com/de/customers/success-stories.html• Testversion herunterladen: www.nakivo.com/de/vmware/vmware-backup-trial.htmlÜBER NAKIVOMit Hauptsitz im Silikontal ist NAKIVO Inc. eine 2012 gegründete Privatgesellschaft. NAKIVO entwickelt eine schnelle, zuverlässige und kostengünstige Datensicherungslösung für VMware und Cloud-Umgebungen. Ab dem 3. Quartal 2016 nutzen über 17.000 Unternehmen NAKIVO Backup & Replication, um ihre Daten effizienter und kostengünstiger zu schützen und wiederherzustellen. Darüber hinaus verwenden über 120 Hosting-, Managed- und Cloud-Dienstanbieter NAKIVO, um VM BaaS und DRaaS an ihre Kunden zu liefern. NAKIVO ist weltweit mit über 1.400 Vertriebspartnern in 115 Ländern vertreten. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.nakivo.com.Twitter: @NAKIVOFacebook: www.facebook.com/NakivoIncLinkedIn: www.linkedin.com/company/nakivoKontakt: Yana Petrenko, MarCom Manager // +1 408 916 5955 Λ nach oben 16.11.2016 14:37 Klick zum Thema: Cloud Software Unternehmen Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

tw email drucken speichern Kurz-URL: http://www.presseanzeiger.de/s_829343

Die Verwendung von Textausschnitten und das setzen von Links auf Pressemitteilungen

ist ausdrücklich erwünscht und gestattet. zur Pressemappe von:

NAKIVO Email Benachrichtigung aktivieren | RSS Feed abonnieren Das könnte auch Sie interessieren: VM Backup: NAKIVO annonciert Version v6.2 für die AWS EC2 Backup

NAKIVO Backup & Replication v6.2 ermöglicht Backup, Replikation und Wiederherstellung der kostenpflichtigen EC2-Instanzen und wird über den AWS-Marktplätze verkauft. NAKIVO Inc., ein der am schnellsten wachsendes Virtualisierungs- und... NAKIVO startet v6.2 Beta mit erweiterter Unterstützung für A...

NAKIVO Backup & Replikation v6.2 Beta ermöglicht die Sicherung, Replikation und Wiederherstellung von kostenpflichtigen EC2-Instanzen und wird über das AWS-Vertriebsnetz verkauft. NAKIVO Inc., ein der am schnellsten wachsendes Virtualisierung-... OSTEC zieht zur Erbringung der Dienstleistungen von NAKIVO B...

OSTEC, einem brasilianischen Unternehmen, gelingt es VM Backup und Replication-Lösungen für VMware-Umgebungen, fünfzehn ihrer aktuellen Kunden zur Erbringung der Dienstleistungen von NAKIVO Backup & Replication innerhalb eines...

Mehr Informationen PresseAnzeiger ist nicht für den Inhalt der oben dargestellten Pressemitteilung verantwortlich. Λ nach oben