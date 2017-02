> Startseite > IT, Computer & Internet

NAKIVO meldet über Ergebnisse der Geschäftstätigkeit 2016: Einnahmen fast um das Doppelte und Wachstum der Käufernachfrage weltweit NAKIVO meldet über ein Wachstum der Käufernachfrage um 98 % und Einnahmenwachstum um 89 % 2016 im Vergleich zu 2015 und setzt fort, schnelle Kundenadoption bzw.

NAKIVO Inc., ein schnell wachsendes Virtualisierungs- und Cloud-Backup-

2016 hat NAKIVO folgende Wirtschaftsergebnisse erreicht:

Kunden: NAKIVO hat 2016 im Vergleich zu 2015 seine Kundenbasis um 98 % ausgebaut. Die meisten Kunden sind aus dem EMEA-Gebiet (57 %), während 30 % aus den beiden Teilen von Amerika, und 13 % aus Asien gekommen. Einige der Kundenbeispiele schließen ein: China Airlines, ein chinesisches Luftfahrtunternehmen, (NAKIVO hilft China Airlines mit sofortiger VM- Datenwiederherstellung, sparend dabei 60 % des Speicherraums, die Ausgaben auf 30% zusammenzustreichen) Radisson (Radisson Park Inn Hotel, mit Hilfe von NAKIVO's Global Data Deduplication reduziert VM Backup Storage dreifach), und Kaltura (Kaltura erreicht 12-fache Beschleunigung von VM Backup mit NAKIVO’s VMware Backup Lösung), und

Gewinn: NAKIVO hat hervorragende Jahreseinkommenergebnisse von 2016 demonstriert: Die Gesellschaft hat fast um das Doppelte (89 %) Gewinnwachstum 2016 im Vergleich zu 2015 erreicht, demonstrierend ein schnelles Wachstum im Vertrieb von VMware and Amazon EC2 Backup. Die meisten Gewinne (45 %) sind aus dem EMEA-Gebiet, während 41 % aus dem Gebiet von Amerikas und 14 % aus Asien gekommen sind. NAKIVO's Amerikas Gewinn wurde 2016 im Vergleich zu 2015 um 107 % ausgebaut.

NAKIVO hat Gewinn mehr als um 100 % mit YoY in Brasilien, Kanada, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Israel, Singapur, Spanien, Taiwan und dem Vereinigten Königreich ausgebaut.

Lösungspartner: NAKIVO hat die Zahl von energischen Lösungspartnern 2016 im Vergleich zu 2015 um 80 % gesteigert. Mehr als 1,500 VMware und Amazon EC2 Vertriebspartner aus 117 Ländern von beiden Teilen Amerikas, Europa, Afrika, den Nahen Osten und Asien haben sich NAKIVO-Partnerprogramm angeschlossen und bieten NAKIVO-Produkte ihren SMB (kleinen und mittleren Unternehmen) und Unternehmenskunden an. Einige Beispiele von Lösungspartnern schließen ein: CampusLan

Anbieter von Cloud-Umgebung: NAKIVO setzt fort, sein Cloud-Umgebung-Versorgerökosystem auszubauen: mehr als 100 VMware und Amazon EC2 Dienstleister aus 43 Ländern haben sich NAKIVO-Wolkenversorgerprogramm angeschlossen und liefern VM Backup-as-a-Service, VM Replication-as-a-Service, and VM Disaster-Recovery-as-a-Service mit NAKIVO Backup & Replication. Ein Beispiel eines Anbieters von Cloud-Umgebung ist LASI (NAKIVO reduziert DR Testing Time (Wiederherstellung nach einem Ausfall) um 90 % für einen führenden Anbieter von Cloud-Umgebung).

Produkt: Im Laufe von 2016 hat NAKIVO die folgenden Produktversionen veröffentlicht:

• v6.0 Featuring Native Backup und Replickation von Amazon EC2 Instanze, die sowohl Unterstützung von Backup Copy Jobs, als auch native NFS (Netzwerk File System)-Unterstützung bieten.

• v6.2 Featuring Backup, Replickation und Wiederherstellung von bezahlbaren EC2 Instanze wird durch AWS-Marktplatz verkauft.

"2016 war ein nächstes Rekordjahr für NAKIVO mit dem Wachstum fast um das Doppelte sowohl für Gewinn als auch für Kunden", hat Bruce Talley, CEO und Mitbegründer von NAKIVO mitgetteit. "Wir freuen uns darauf vor, unsere Reichweite und Einfluss zu erweitern, als die Nachfrage nach NAKIVO Backup & Replication von Endbenutzern, Systemintegratoren und Anbieter von Cloud-Umgebung, von Jahr zu Jahr wächst.”

RESSOURCEN

• Eigenschaften für VMware:

• Eigenschaften für AWS EC2:

• Erfolgsgeschichten:

• Testversion herunterladen:

Über NAKIVO

Mit Hauptsitz im Silicon Valley ist NAKIVO Inc. ein 2012 gegründetes inhabergeführtes Unternehmen. NAKIVO entwickelt eine schnelle, zuverlässige und kostengünstige Datensicherungslösung für virtualisierte und Cloud-Umgebungen. Über 10 000 Unternehmen nutzen NAKIVO Backup & Replication, um ihre Daten effizienter und kostengünstiger zu schützen und wiederherzustellen. Auch über 140 Hosting-, Managed- und Cloud-Diensteanbieter verwenden NAKIVO, um VM-BaaS und DRaaS an ihre Kunden zu liefern. NAKIVO ist weltweit mit über 1 500 Vertriebspartnern in 117 Ländern vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter

Twitter: @NAKIVO

Facebook:

LinkedIn:

