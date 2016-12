> Startseite > IT, Computer & Internet

NAKIVO reduziert RTO bis 10 Minuten für Leezen Leezen, die größte Bio-Einzelhandelskette in Taiwan, macht Gebrauch von NAKIVO Backup & Replication zum Schutz ihrer VMware-Umgebung und der Wiederherstellung von MS SQL und Oracle VM mit Flash-VM-Boot in weniger als 10 Minuten.

NAKIVO Inc., ein schnell wachsendes Software-Unternehmen zum Schutz virtualisierter und Cloud-Umgebungen, gab heute bekannt, dass Leezen – die größte Bio-Einzelhandelskette in Taiwan – NAKIVO Backup & Replication auswählte, um ihre VMware-Umgebung zu schützen.

Mit 97 Niederlassungen und 11 Auslandsstandorten, ist Leezen die größte Bio-Einzelhandelskette in Taiwan. Leezen arbeitet mit 230 Farmen und 380 Anbietern zusammen, verfügt über tausende von

"Unsere Infrastruktur besteht aus fünf ESXi-Hosts mit ungefähr 70-80 VMware VM. Kritische Anwendungen und Daten müssen sofort wiederhergestellt werden, einschließlich Microsoft SQL, Oracle DB, Oracle JDE-Bestellsystem und Produkt-Hörsystem", so Jason Wan, dem technischen Leiter für Informationstechnologie bei Leezen.

Leezens oberste Priorität ist es, 24/7 Zugriff auf ihre Anwendungen und Daten aufrecht zu erhalten. "Wir haben ein großes zusammenhängendes Netzwerk von Vertriebspartnern, Lieferanten und Kunden geschaffen, die von unserem rechtzeitigen Routinebetrieb abhängen. Wenn es ein Problem mit unserer IT-Infrastruktur gibt, wird diese Geschäftskontinuität enorm beeinflussen", so Jason.

Früher wurde Leezens physische Umgebung durch das Installieren von Agenten auf jeden Rechner und die Produktion von Daten auf externe Festplatten geschützt. "Unser Ansatz war zu altmodisch, weshalb wir schließlich bereit erklärte, unsere Umgebung zu virtualisieren. Wir entschieden uns dafür, eine Backup-Lösung zu finden, die uns ein Gefühl von Stabilität und Schutz geben würde. Wir brauchten ein einträgliches und bedienungsfreundliches Produkt, um unsere VMware VM schnell und sofort wiederherstellen zu können", so Jason.

NAKIVO Backup & Replication wurde von Leezen als Backup-Lösung ausgewählt. "NAKIVO Backup & Replication wurde mühelos auf

Leezens Hauptziel beim Kauf einer Backup-Lösung war es, eine Möglichkeit zu haben, tägliche VM-Backups durchführen und volle VM sofort wiederherstellen zu können. "Dass die

Mit dem vorherigen Ansatz zum Datenschutzes wurde ein Tag verlorener in dem Versuch, Daten wiederherzustellen. "Früher mussten wir ein Betriebssystem und alle Patches installieren, und erst dann konnten wir Anwendungen und Daten wiederherstellen. In der Regel dauerte dieser Prozess den ganzen Tag. Heute sind wir dank NAKIVO Backup & Replication in der Lage, das gesamte System mit nur einem Klick auf eine Schaltfläche in weniger als 10 Minuten wiederherstellen. Mit NAKIVO Backup & Replication funktioniert unser Netzwerk von Vertriebspartnern, Lieferanten und Kunden erfolgreich und ohne Unterbrechungen", so Jason.

NAKIVO Backup & Replication bietet eine zuverlässige, bedienungsfreundliche und flexible VM-Backup- und Wiederherstellung-Funktionen, um Leezens Geschäft zu unterstützen. Wenn Leezen NAKIVO Backup & Replication einsetzte, verbesserte VM-Wiederherstellungsgeschwindigkeit dramatisch. Mit Flash-VM-Boot kann Leezen volle VM in weniger als 10 Minuten wiederherstellen. "Mit NAKIVO Backup & Replication ist es extrem einfach, unsere Umgebung mit einem Minimum an Ressourcen und wenigem Aufwand wiederherzustellen. NAKIVO Backup & Replication hat uns geholfen, die Verwaltungszeit um etwa 60% zu verringern und systemweite Datensicherung und schnelle Datenwiederherstellung zu erreichen", so Jason.

Über Leezen

Im Jahre 1998 eröffnete Leezen sein erstes Bio-Laden mit der Absicht, die Harmonie zwischen Mensch und Natur wiederherzustellen, wenn die Bio-Landwirtschaft konsequent durch Kritiken für seine Ungebrauchstüchtigkeit entlassen wurde. Mit Rücksicht auf Härten von Bio-Bauern und Unterstützungbedarf beschaffte Leezen alle ökologischen Landwirte, die in der Lage waren, zu züchten und zu ernten. Heute verfügt Leezen als die größte Bio-Einzelhandelskette in Taiwan über 97 Niederlassungen und 11 Auslandsstandorten in den Vereinigten Staaten, Kanada, Singapur, Malaysia, Schanghai und Hongkong. Bis 2013 ist Leezen auf 70 Millionen Dollar an Einnahmen angewachsen, denn es strebt danach, die Mutter Erde zu verjüngen und den Geist zu reinigen. Leezen bietet Transparenz in der Bio-Markierung entsprechend der Qualität der verwendeten Materialien, fördert die Verwendung von umweltfreundlichen Materialien und Bio-Baumwolle sowie gewährleistet die Qualität der Rohstoffe, des Herstellungsverfahrens und der Endprodukte. Das Unternehmen übt seine Tätigkeit und hält sich an das Win-Win- und Integrität-Prinzip, sowie erwarb erfolgreich gleichermaßen das Vertrauen der Landwirte, Verkäufer und Verbraucher. Weitere Informationen finden Sie unter NAKIVO Inc., ein schnell wachsendes Software-Unternehmen zum Schutz virtualisierter und Cloud-Umgebungen, gab heute bekannt, dass Leezen – die größte Bio-Einzelhandelskette in Taiwan – NAKIVO Backup & Replication auswählte, um ihre VMware-Umgebung zu schützen.Mit 97 Niederlassungen und 11 Auslandsstandorten, ist Leezen die größte Bio-Einzelhandelskette in Taiwan. Leezen arbeitet mit 230 Farmen und 380 Anbietern zusammen, verfügt über tausende von Mitarbeitern und 6 Millionen ergebenen Verbrauchern. Leezen beliefert mehr als 2 000 Artikel, darunter Bio-Obst und -Gemüse, Lebensmittel, Kleidung aus Bio-Baumwolle, selektive Haushaltsartikel, Hörbücher und Materialien im Zusammenhang mit Buddhismus."Unsere Infrastruktur besteht aus fünf ESXi-Hosts mit ungefähr 70-80 VMware VM. Kritische Anwendungen und Daten müssen sofort wiederhergestellt werden, einschließlich Microsoft SQL, Oracle DB, Oracle JDE-Bestellsystem und Produkt-Hörsystem", so Jason Wan, dem technischen Leiter für Informationstechnologie bei Leezen.Leezens oberste Priorität ist es, 24/7 Zugriff auf ihre Anwendungen und Daten aufrecht zu erhalten. "Wir haben ein großes zusammenhängendes Netzwerk von Vertriebspartnern, Lieferanten und Kunden geschaffen, die von unserem rechtzeitigen Routinebetrieb abhängen. Wenn es ein Problem mit unserer IT-Infrastruktur gibt, wird diese Geschäftskontinuität enorm beeinflussen", so Jason.Früher wurde Leezens physische Umgebung durch das Installieren von Agenten auf jeden Rechner und die Produktion von Daten auf externe Festplatten geschützt. "Unser Ansatz war zu altmodisch, weshalb wir schließlich bereit erklärte, unsere Umgebung zu virtualisieren. Wir entschieden uns dafür, eine Backup-Lösung zu finden, die uns ein Gefühl von Stabilität und Schutz geben würde. Wir brauchten ein einträgliches und bedienungsfreundliches Produkt, um unsere VMware VM schnell und sofort wiederherstellen zu können", so Jason.NAKIVO Backup & Replication wurde von Leezen als Backup-Lösung ausgewählt. "NAKIVO Backup & Replication wurde mühelos auf Windows installiert. Es ist eine extrem einfache und bedienungsfreundliche Lösung, die keine kostenaufwendigen Agenten bedarf", so Jason.Leezens Hauptziel beim Kauf einer Backup-Lösung war es, eine Möglichkeit zu haben, tägliche VM-Backups durchführen und volle VM sofort wiederherstellen zu können. "Dass die Software Backup von MS SQL und Oracle unterstützt, ist ein Vorteil von NAKIVO Backup & Replication. Darüber hinaus wissen wir mit automatisierter Backup-Verifikation, dass unsere VM-Backups erfolgreich abgeschlossen und wiederherstellbare sind", so Jason.Mit dem vorherigen Ansatz zum Datenschutzes wurde ein Tag verlorener in dem Versuch, Daten wiederherzustellen. "Früher mussten wir ein Betriebssystem und alle Patches installieren, und erst dann konnten wir Anwendungen und Daten wiederherstellen. In der Regel dauerte dieser Prozess den ganzen Tag. Heute sind wir dank NAKIVO Backup & Replication in der Lage, das gesamte System mit nur einem Klick auf eine Schaltfläche in weniger als 10 Minuten wiederherstellen. Mit NAKIVO Backup & Replication funktioniert unser Netzwerk von Vertriebspartnern, Lieferanten und Kunden erfolgreich und ohne Unterbrechungen", so Jason.NAKIVO Backup & Replication bietet eine zuverlässige, bedienungsfreundliche und flexible VM-Backup- und Wiederherstellung-Funktionen, um Leezens Geschäft zu unterstützen. Wenn Leezen NAKIVO Backup & Replication einsetzte, verbesserte VM-Wiederherstellungsgeschwindigkeit dramatisch. Mit Flash-VM-Boot kann Leezen volle VM in weniger als 10 Minuten wiederherstellen. "Mit NAKIVO Backup & Replication ist es extrem einfach, unsere Umgebung mit einem Minimum an Ressourcen und wenigem Aufwand wiederherzustellen. NAKIVO Backup & Replication hat uns geholfen, die Verwaltungszeit um etwa 60% zu verringern und systemweite Datensicherung und schnelle Datenwiederherstellung zu erreichen", so Jason.Über LeezenIm Jahre 1998 eröffnete Leezen sein erstes Bio-Laden mit der Absicht, die Harmonie zwischen Mensch und Natur wiederherzustellen, wenn die Bio-Landwirtschaft konsequent durch Kritiken für seine Ungebrauchstüchtigkeit entlassen wurde. Mit Rücksicht auf Härten von Bio-Bauern und Unterstützungbedarf beschaffte Leezen alle ökologischen Landwirte, die in der Lage waren, zu züchten und zu ernten. Heute verfügt Leezen als die größte Bio-Einzelhandelskette in Taiwan über 97 Niederlassungen und 11 Auslandsstandorten in den Vereinigten Staaten, Kanada, Singapur, Malaysia, Schanghai und Hongkong. Bis 2013 ist Leezen auf 70 Millionen Dollar an Einnahmen angewachsen, denn es strebt danach, die Mutter Erde zu verjüngen und den Geist zu reinigen. Leezen bietet Transparenz in der Bio-Markierung entsprechend der Qualität der verwendeten Materialien, fördert die Verwendung von umweltfreundlichen Materialien und Bio-Baumwolle sowie gewährleistet die Qualität der Rohstoffe, des Herstellungsverfahrens und der Endprodukte. Das Unternehmen übt seine Tätigkeit und hält sich an das Win-Win- und Integrität-Prinzip, sowie erwarb erfolgreich gleichermaßen das Vertrauen der Landwirte, Verkäufer und Verbraucher. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.leezen.com.tw

RESSOURCEN

• Eigenschaften für VMware:

• Eigenschaften für AWS EC2:

• Erfolgsgeschichten:

• Testversion herunterladen:

ÜBER NAKIVO

Mit Hauptsitz im Silikontal ist NAKIVO Inc. eine 2012 gegründete Privatgesellschaft. NAKIVO entwickelt eine schnelle, zuverlässige und kostengünstige Datensicherungslösung für VMware und Cloud-Umgebungen. Ab dem 3. Quartal 2016 nutzen über 17.000 Unternehmen NAKIVO Backup & Replication, um ihre Daten effizienter und kostengünstiger zu schützen und wiederherzustellen. Darüber hinaus verwenden über 120 Hosting-, Managed- und Cloud-Dienstanbieter NAKIVO, um VM BaaS und DRaaS an ihre Kunden zu liefern. NAKIVO ist weltweit mit über 1.400 Vertriebspartnern in 115 Ländern vertreten. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte

Twitter: @NAKIVO

Facebook:

LinkedIn:

Kontakt: Yana Petrenko, MarCom Manager / / +1 408 916 5955 RESSOURCEN• Eigenschaften für VMware: http://www.nakivo.com/de/vmware-backup.html • Eigenschaften für AWS EC2: http://www.nakivo.com/de/aws-ec2-backup.html • Erfolgsgeschichten: http://www.nakivo.com/de/customers/success-stories.html • Testversion herunterladen: http://www.nakivo.com/de/vmware/vmware-backup-trial.html ÜBER NAKIVOMit Hauptsitz im Silikontal ist NAKIVO Inc. eine 2012 gegründete Privatgesellschaft. NAKIVO entwickelt eine schnelle, zuverlässige und kostengünstige Datensicherungslösung für VMware und Cloud-Umgebungen. Ab dem 3. Quartal 2016 nutzen über 17.000 Unternehmen NAKIVO Backup & Replication, um ihre Daten effizienter und kostengünstiger zu schützen und wiederherzustellen. Darüber hinaus verwenden über 120 Hosting-, Managed- und Cloud-Dienstanbieter NAKIVO, um VM BaaS und DRaaS an ihre Kunden zu liefern. NAKIVO ist weltweit mit über 1.400 Vertriebspartnern in 115 Ländern vertreten. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte http://www.nakivo.com Twitter: @NAKIVOFacebook: http://www.facebook.com/NakivoInc LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/nakivo Kontakt: Yana Petrenko, MarCom Manager // +1 408 916 5955 Λ nach oben 13.12.2016 15:44 Klick zum Thema: Cloud Software Unternehmen Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

tw email drucken speichern Kurz-URL: http://www.presseanzeiger.de/s_830202

Die Verwendung von Textausschnitten und das setzen von Links auf Pressemitteilungen

ist ausdrücklich erwünscht und gestattet. zur Pressemappe von:

NAKIVO Email Benachrichtigung aktivieren | RSS Feed abonnieren Das könnte auch Sie interessieren: NAKIVO hilft China Airlines, VMs sofort wiederzuherstellen, ...

NAKIVO Backup & Replication ermöglicht es China Airlines, einer der führenden Fluggesellschaften in Asien, kritische VMs sofort wiederzuherstellen, Backup-Speicherplatz um 60% mit Datendeduplizierung zu sparen und VMware-Backup-Budget um 30% zu... NAKIVO annonciert Version v6.2 für die AWS EC2 Backup

NAKIVO Backup & Replication v6.2 ermöglicht Backup, Replikation und Wiederherstellung der kostenpflichtigen EC2-Instanzen und wird über den AWS-Marktplätze verkauft. NAKIVO Inc., ein der am schnellsten wachsendes Virtualisierungs- und...

Mehr Informationen PresseAnzeiger ist nicht für den Inhalt der oben dargestellten Pressemitteilung verantwortlich. Λ nach oben