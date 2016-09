NAKIVO startet v6.2 Beta mit erweiterter Unterstützung für AWS EC2 Backup

NAKIVO Backup & Replikation v6.2 Beta ermöglicht die Sicherung, Replikation und Wiederherstellung von kostenpflichtigen EC2-Instanzen und wird über das AWS-Vertriebsnetz verkauft.

NAKIVO Inc., ein der am schnellsten wachsendes Virtualisierung- und Cloud-Backup-Softwareunternehmen für VMware und AWS EC2-Umgebungen, gab heute bekannt, dass es mit einem offenen Beta-Programm für NAKIVO Backup & Replikation v6.2 startet.Die neue Beta-Version bietet volle Unterstützung für die kostenpflichtigen AWS EC2-Instanzen, es wird über das AWS-Vertriebsnetz verkauft. Amazon hat AWS-Vertriebsnetz gestartet, um Kunden zu helfen schnell benötigte Software und Dienstleistungen zu finden und damit zu starten, ohne Zeit für den Aufbau neuer Server in Cloud-Umgebung von Grund auf vergeuden zu müssen. AWS-Kunden können einfach vorkonfigurierte Instanzen starten und sie bezahlen nur die Nutzungszeit, von einer Stunde der Nutzung bis zu dem ganzen Monat, während die AWS Rechnungsstellung und Zahlungen übernehmen. NAKIVO Backup & Replikation v6.2 Beta bietet jetzt eine einfache, zuverlässige und erschwingliche Möglichkeit zur Erstellung von Backups solcher kostenpflichtigen AWS EC2-Instanzen. Die Backups können in der gleichen AWS-Region gespeichert werden, in eine andere Region kopiert oder sogar an einen lokalen Speicherort gesichert werden. Zur weiteren Vereinfachung des Datenschutzes, können Backups über Cross - Account erstellt werden, so dass, selbst wenn die primären Anmeldedaten kompromittiert werden, eine Kopie von EC2 - Instanzen -Backups unter einem anderen Account gespeichert werden können.NAKIVO Backup & Replikation v6.2 Beta erstellt eine vollständige Sicherung der EC2-Instanzen und Daten auf EBS-Volumes. Standardmäßig erstellt NAKIVO Backup & Replikation v6.2 Beta applikationsgerechte Backups von Windows-basierten und Linux-basierten EC2-Instanzen, und sorgt dafür, daß die Daten der Anwendungen und Datenbanken konsistent bleiben und richtig wiederhergestellt werden können.Um Speicherplatz zu sparen, dedupliziert NAKIVO Backup & Replikation v6.2 Beta automatisch Blockebene und speichert nur die eindeutig bestimmen Daten der Datensicherung. Darüber hinaus werden die Daten automatisch komprimiert und verbrauchen somit die geringstmögliche Menge von Speicherplatz auf der Festplatte.Wenn es um die Wiederherstellung geht, bietet NAKIVO Backup & Replikation v6.2 Beta eine Vielzahl von Optionen. BS-Dateien, Objekte von Microsoft Exchange (wie Z.B. E-Mails) und Objekte von Microsoft Active Directory (wie z. B. Benutzer) können direkt aus den komprimierten und deduplizierten EG2-Instanzen wiederhergestellt werden. Wenn eine originale EG2-Instanz verloren gegangen oder beschädigt ist, ermöglicht die Beta v6.2 die Wiederherstellung der Instanz in der gleichen Region oder einer anderen Region. Noch wichtiger ist, daß alle Recovery-Datentypen getan werden können, unabhängig davon, wo sich der Aufbewahrungsort der Backups befindet – in der gleichen AWS-Region, in einer anderen Region oder sogar in einem lokalen Speicherort.NAKIVO Backup & Replikation v6.2 Beta bietet auch die Möglichkeit, sich kostenpflichtige EC2-Instanzen zu replizieren.Mit Instanz-Replikation werden identische Kopien der ausgewählten EC2-Instanzen in der gleichen oder in einer anderen AWS-Region erstellt und verwaltet. Die replizierten EC2-Instanzen bleiben im ausgeschalteten Zustand, so daß es keine Extrakosten für die Software oder IT-Ressourcen benötigt werden. Doch wenn die ProduktionsiInfrastruktur ist durch eine Funktionsstörung betroffen ist, können die EC2-Instanz Replikate für nahezu sofortiges Desaster Recovery eingeschaltet werden."Wir freuen uns, VMware-Anwender und Benutzer von Amazon Cloud einzuladen, die neue v6.2 Beta zu testen", sagte Bruce Talley, CEO und Mitbegründer von NAKIVO. "NAKIVO Backup & Replikation v6.2 Beta verbessert weiter die Unterstützung von AWS-Cloud und ermöglicht unseren Kunden in einer einzigen Webanwendung die AWS-Cloud mit VMware-Umgebungen augenblicklich zu schützen und wiederherzustellen."

Alle Teilnehmer vom Beta-Programm erhalten nach der erfolgreichen Erfüllung der Programmanforderungen einen Amazon Geschenkgutschein. Mehr Details und v6.2 Beta Download sind unter verfügbar www.nakivo.com/en/beta/v6-2.html.

ÜBER NAKIVO
Mit dem Hauptsitz in Silicon Valley ist NAKIVO Inc. ein Privatunternehmen, das im Jahr 2012 gegründet wurde. NAKIVO entwickelt eine schnelle, zuverlässige und kostengünstige Datensicherungslösung für VMware und Amazon Cloud-Umgebungen. Nach dem Zustand im Q2 2016 verwenden über 14.000 Kunden NAKIVO Backup & Replication, um ihre Daten effizienter und kostengünstiger zu schützen und effektiv wiederherzustellen. Auch über 120 Hosting-, Verwaltung- und Cloud-Services-Anbieter verwenden NAKIVO, um ihre VM Baas- und DRaaS-Dienstleistungen an ihre Kunden zu liefern. NAKIVO verfügt über mehr als 1.200 Vertriebspartner in 115 Ländern weltweit.