NAKIVO startet v7 Beta mit Hyper-V Backup

NAKIVO Backup & Replikation v7 Beta ist verfügbar und datiert Unterstützung für

NAKIVO Inc., das am schnellsten wachsenden Virtualization und Cloud-Backup-Untemehmen, hat heute angekündigt, daß NAKIVO Backup & Replication v7 Beta verfügbar ist und unter http://www.nakivo.com/resources/whats-new-in-v7.html heruntergeladen werden kann.

Beta-Programm-Teilnehmer können die folgenden neuen Features von v7 ausprobieren:

• Hyper-V Backup: Image-basierte, Inkrementeller Forever-Backup und Application-Aware Backup

von Hyper-V 2016 und 2012 (R2) VM.

• Hyper-V-Replikation: Image-basierte, Inkrementeller Forever-Backup und Application-Aware Backup

von Hyper-V 2016 und 2012 (R2) VM.

• vSphere v6.5 Unterstützung: Backup und Replikation von VMware vSphere 65 VM.

• Active Directory-Integration: Möglichkeit, ach mit Domänen-Zugangsdaten bei NAKIVO Backup & Replication anzumelden

• Skip swap Dateien und Partitionen: automatisierter Swap-Datei- / Partitionsausschluss in Windows- und Linux-basierten VM um die VM-Backup-Geschwindigkeit zu verbessern und die

Backcup-Größe zu reduzieren.

• Vorgangsregisterkarte von Aktivitäten (Activities tab): Zusammenfassung der Vorgänge, die in dem Produkt vorkommen, solche, wie Jobs, Datei- und Objekt- Wiederherstellungsstizungen

sowie Datenlager-Wartungsaufgaben ermöglicht.

• Bulk Backup-Entfernung: eine einfache Möglichkeit zum Löschen von VM-Backups

Abschnittweise. VM-Backups, die nicht zu keinem Auftrag oder Backup gehören, die älter sind als die angegebenen Zeiträumen bestimmen.

• Ausschluss von Objekten aus geschützten Containern: Ausschluss einzelner VM aus geschützten Containern wie Hosts, Clustern und Ordnern.

"NAKIVO Backup & Replication v7 bietet ein leistungsstarkes Feature-Set zur Verbesserung der VM-Datensicherung und der Wiederherstellung. Wir freuen uns, die Beta-Version an unsere Kunden und Partner zu liefern und ihre Rückmeldung zu erhalten", sagte Bruce Talley, CEO und Mitbegründer von NAKIVO".

RESSOURCEN

• Eigenschaften für VMware: http://www.nakivo.com/de/vmware-backup.html

• Eigenschaften für AWS EC2: http://www.nakivo.com/de/aws-ec2-backup.html • Erfolgsgeschichten: http://www.nakivo.com/de/customers/success-stories.html • Testversion herunterladen: http://www.nakivo.com/de/vmware/vmware-backup-trial.html

Über NAKIVO.

Mit Hauptstandort in Silicon Valley, ist NAKIVO Inc. ein 2012 gegründetes privat geführtes

Unternehmen. NAKIVO entwickelt eine schnelle, zuverlässige und kostengünstige

Datensicherungslösung für virtuallslertc und Cloud-Umgebungen. Ьber 10.000 Unternehmen nutzen Produkte von NAKIVO Backup & Replication, um Ihre Daten effizienter und kostengünstiger zu schützen und wiederherzustellen. Auch über 100 Hosting-, Managed- und Cloud-Diensteanbieter verwenden

NAKIVO um VM BaaS und DRaaS an Ihre Kunden zu liefern. NAKIVO ist weltweit mit über 1.500

Vertrlebspartnern in 115 Ländern vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.nakivo.com .

Kontakt: Yana Petrenko, MarCom Manager / / +1 408 916 5955