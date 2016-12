> Startseite > IT, Computer & Internet

NAKIVO stellt dem Forschungszentrum an der University of Maryland VMware VM Backup zur Verfügung Mit NAKIVO Backup & Replication sichert das Zentrum für wissenschaftliche Berechnung und mathematische Modellierung (CSCAMM) an der University of Maryland seine VMware-Umgebung in weniger als einer Stunde.

NAKIVO Inc., ein schnell wachsendes Software-Unternehmen für Schutz virtualisierter und Cloud-Umgebungen, gab heute bekannt, dass das Zentrum für wissenschaftliche Berechnung und mathematische Modellierung (CSCAMM) an der University of Maryland NAKIVO Backup & Replication wählte, um seine VMware-Umgebung zu schützen.

Das Zentrum für wissenschaftliche Berechnung und mathematische Modellierung (CSCAMM) an der University of Maryland zielt auf die Förderung der Exzellenz in angewandter Mathematik. Das Hauptziel des CSCAMM ist es, die Forschungsaktivitäten mit Hilfe von angewandter Mathematik, wie primäre Analyse-, Simulations- und Berechnungswerkzeuge, zu sichern und zu fördern. CSCAMM unterstützt interdisziplinäre Forschung durch ein starkes Besucherprogramm und regelmäßige Organisation internationaler Veranstaltungen.

"Unsere VMware-Umgebung ist eine Mischung von Windows und Linux, und unsere VMware VMs laufen auf Microsoft Exchange und Active Directory, Web-Server sowie Speicher-Benutzer-Dateien", sagt Andrew Arensburger, IT-Manager bei CSCAMM, University of Maryland. "Stabile und schnelle VM-Backups sind die Kernkomponenten unserer Datenschutzstrategie und sichern eine erfolgreiche routinemäßige Tätigkeit. Für uns ist das Verlieren akkumulierter Forschungsdaten, sowie persönlicher Details über Lehrkräfte, Mitarbeiter und

"Vor vier Monaten schloss ich mich an CSCAMM an der University of Maryland an und erbte NAKIVO Backup & Replication von meinem Vorgänger. Mein Hauptziel war es, das Produkt so schnell wie möglich kennenzulernen. NAKIVO Backup & Replication wird auf einer von unseren Produktionshosts getrennten eigenständigen Maschine abgewickelt", so Andrew. Der Hauptvorteil eines solchen Ansatzes besteht darin, dass die eigenständige Maschine unabhängig ist und sichert sich selbst zusammen mit anderen VMware VMs.

NAKIVO Backup & Replication erwies sich als ein Produkt, das seinen Job gut macht. "NAKIVO Backup & Replication ist einfach und intuitiv. Ich lernte zu, die Software schnell zu bedienen, und ich musste keine Handbücher dazu lesen. NAKIVO Backup & Replication integriert sich gut mit VMware und verfügt über eine benutzer- und bedienfreundliche Web-Oberfläche", sagt Andrew.

Mit Hilfe von NAKIVO Backup & Replication werden VM-Backups täglich am CSCAMM durchgeführt. "Mit NAKIVO Backup & Replication dauert die Sicherung unserer gesamten Infrastruktur weniger als eine Stunde, deshalb ist VM Backup ziemlich schnell. Alle Backup-Aufträge sind inkrementell und dieser Ansatz reduziert die Backup-Zeit und Netzwerklast deutlich", sagt Andrew.

"Ich prüfte Instant-File-Recovery und stellte ein paar Dateien in weniger als einer Minute wiederher! In einer potenziellen Notfall-Situation würde diese Funktion uns Tage der Arbeit ersparen", sagt Andrew. "Eine weitere nützliche Funktion ist Backup-Copy, mit dem Backups auf einen sekundären Repositiv repliziert werden können, der sich Onsite, Offsite oder in einer Cloud befinden kann. Mit zwei Kopien von Backups kann ich zusätzliche

Die VMware-Umgebung von CSCAMM wird nun mit Hilfe von NAKIVO Backup & Replication geschützt. "Die gesamte Infrastruktur wird in weniger als einer Stunde gesichert. In einer potenziellen Notfall-Situation haben wir eine Möglichkeit, Dateien und Anwendungen aus den VMs in ein paar Minuten sofort wiederherzustellen, anstatt eine komplette VM-Wiederherstellung vorzunehmen", sagt Andrew. "NAKIVO Backup & Replication ist ein ständiges Produkt, das seine Arbeit ohne ständige

Über die University of Maryland (CSCAMM)

Das Zentrum für wissenschaftliche Berechnung und mathematische Modellierung (CSCAMM) ist ein Mathematikinstitut, das 2001 bei der University of Maryland, College Park (UMd), als ein wichtiges Impact-Projekt ins Leben gerufen wurde, um die durch wissenschaftliche Entwicklungen angebotenen Herausforderungen zu bewältigen. Ein primäres Ziel ist es, die Forschungs- und Bildungsaktivitäten, die neuartige Berechnungsalgorithmen und mathematische Modellierung sowie deren Wechselwirkung mit Physik, Biowissenschaften und Ingenieurwesen hervorheben, zu fördern. CSCAMM umfasst UMd Wissenschaftler zusammen mit weltberühmten Gelehrten, für die Berechnung ein wesentlicher Bestandteil ihres Forschungsprogramms ist. Darüber hinaus unterhält CSCAMM ein aktives Besucherprogramm und hilft, Workshops und Konferenzen in Mathematik und deren Anwendungen zu veranstalten. RESSOURCEN

• Eigenschaften für VMware:

• Eigenschaften für AWS EC2:

• Erfolgsgeschichten:

• Testversion herunterladen:

ÜBER NAKIVO

Mit Hauptsitz im Silikontal ist NAKIVO Inc. eine 2012 gegründete Privatgesellschaft. NAKIVO entwickelt eine schnelle, zuverlässige und kostengünstige Datensicherungslösung für VMware und Cloud-Umgebungen. Ab dem 3. Quartal 2016 nutzen über 17.000 Unternehmen NAKIVO Backup & Replication, um ihre Daten effizienter und kostengünstiger zu schützen und wiederherzustellen. Darüber hinaus verwenden über 120 Hosting-, Managed- und Cloud-Dienstanbieter NAKIVO, um VM BaaS und DRaaS an ihre Kunden zu liefern. NAKIVO ist weltweit mit über 1.400 Vertriebspartnern in 115 Ländern vertreten. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte

Twitter: @NAKIVO

Facebook:

LinkedIn:

RESSOURCEN

• Eigenschaften für VMware: http://www.nakivo.com/de/vmware-backup.html

• Eigenschaften für AWS EC2: http://www.nakivo.com/de/aws-ec2-backup.html

• Erfolgsgeschichten: http://www.nakivo.com/de/customers/success-stories.html

• Testversion herunterladen: http://www.nakivo.com/de/vmware/vmware-backup-trial.html

ÜBER NAKIVO

Mit Hauptsitz im Silikontal ist NAKIVO Inc. eine 2012 gegründete Privatgesellschaft. NAKIVO entwickelt eine schnelle, zuverlässige und kostengünstige Datensicherungslösung für VMware und Cloud-Umgebungen. Ab dem 3. Quartal 2016 nutzen über 17.000 Unternehmen NAKIVO Backup & Replication, um ihre Daten effizienter und kostengünstiger zu schützen und wiederherzustellen. Darüber hinaus verwenden über 120 Hosting-, Managed- und Cloud-Dienstanbieter NAKIVO, um VM BaaS und DRaaS an ihre Kunden zu liefern. NAKIVO ist weltweit mit über 1.400 Vertriebspartnern in 115 Ländern vertreten. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte http://www.nakivo.com

Twitter: @NAKIVO

Facebook: http://www.facebook.com/NakivoInc

LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/nakivo

Kontakt: Yana Petrenko, MarCom Manager / / +1 408 916 5955

