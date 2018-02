NATÜRLICH SICHER GEPRÜFT - Gütegemeinschaft Paletten e.V. präsentiert die neuen EPAL CP-Paletten auf der LogiMAT 2018

Wenn vom 13. bis 15. März 2018 die LogiMAT in Stuttgart ihre Tore öffnet, präsentiert die Gütegemeinschaft Paletten e.V. (GPAL), das deutsche

Nationalkomitee der European Pallet Association e.V. (EPAL), die ab dem 01.Januar 2018 neu lizenzierten EPAL Chemiepaletten.

Die Chemie stimmt“ lautet das Motto der EPAL zur Markteinführung ihrer

unabhängig qualitätsgeprüften Chemiepaletten. Das Messepublikum kann

sich am ersten und zweiten Messetag in Kurzvorträgen selbst von den

Vorteilen der neuen unabhängig qualitätsgeprüften EPAL CP-Paletten

überzeugen (11:00 Uhr und 16:00 Uhr). Herzlich eingeladen sind sowohl

EPAL-Lizenznehmer als auch Verwender von Chemiepaletten. Im Anschluss

an die Nachmittagspräsentationen lädt die GPAL zu einer Gin-Tonic-Happy-

Hour am Messestand ein.

Weitere Schwerpunkte der Ausstellung werden die herausragende Ökobilanz

von EPAL-Ladungsträgern sowie eine weitere - die Logistik revolutionierende -

Überraschung sein, mehr wird an dieser Stelle noch nicht verraten.

„Wir freuen uns auf spannende Gespräche mit unseren internationalen

Besuchern. Die LogiMAT hat sich in den letzten Jahren zu einer der

wichtigsten Messeveranstaltungen für uns entwickelt und wir sind sehr

gespannt, wie unsere Innovationen vom Markt aufgenommen werden“, so

Martin Leibrandt, Geschäftsführer der Gütegemeinschaft Paletten e.V.

Der Stand der Gütegemeinschaft Paletten e.V. befindet sich auf dem

Messegelände in Stuttgart, Halle 4, Stand C04. Wir freuen uns auf Ihren

Besuch.

Weitere Informationen unter http://www.gpal.de

Über die European Pallet Association e.V.:

Die European Pallet Association e.V. (EPAL) sichert mit über 450 Mio. EPAL

Europaletten und 20 Mio. Gitterboxen im weltweit größten offenen Tauschpool

den Warenfluss in der Logistikwelt. 1991 als Dachverband der lizenzierten

Hersteller und Reparateure von EPAL-Ladungsträgern gegründet, ist die

EPAL weltweit verantwortlich für deren gleichbleibende Qualität. EPALPaletten

werden aus nachhaltig angebautem, CO2 neutralem Holz hergestellt,sind reparabel, recyclingfähig und reduzieren durch ihre hohe Verfügbarkeitdie Transportwege. Als eingetragener Verein verfolgt die EPAL keinewirtschaftlichen Interessen und trifft alle Entscheidungen im Interesse ihrerIndustrie-, Handels- und Logistikpartner. Die EPAL wird in über 30 Länderndurch 14 Nationalkomitees vertreten, die sich der nationalen Umsetzung derEPAL-Ziele verpflichtet haben.

Über die Gütegemeinschaft Paletten e.V.:

Die Gütegemeinschaft Paletten e.V. ist das deutsche Nationalkomitee der

European Pallet Association e.V. (EPAL) und vertritt mit der

Qualitätssicherung von EPAL Europaletten und EPAL Gitterboxen den

Zeichenrechtsinhaber in Deutschland.

Weitere Informationen für Journalisten:

Pressekontakt Gütegemeinschaft Paletten e.V.

ekom communication that works. gmbh

Roman Hollenberg

Volmerswerther Straße 41

40221 Düsseldorf

Tel +49-211-15925-615

Fax +49-211-15925-620

E-Mail: