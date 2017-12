NBA gibt ersten globalen Basketball-Wettbewerb für Jugendliche bekannt

• Die Jr. NBA World Championship wird vom 7. bis 12. August 2018 in der ESPN World of Sports Complex in Orlando ausgetragen.

• Der Draft für europäische Spieler beginnt im April 2018 in einem Auswahl-Camp in Slovenien.• Der dreifache NBA-Champion Dwyane Wade und WNBA-Champion Candace Parker werden globale Botschafter.

NEW YORK, 19. Dezember 2017 - Die National Basketball Association (NBA) gab heute die Einführung einer Jr. NBA World Championship bekannt, ein weltweit einzigartiges Jugend-Basketball-Turnier für die besten U14 Jungen- und Mädchen-Teams aus der ganzen Welt.



Die Jr. NBA World Championship wird unterteilt in einen Wettbewerb für Jungen und Mädchen. Beide umfassen jeweils 16 regionale Champions (acht US-amerikanische und acht internationale Teams), die alle zur Eröffnungsveranstaltung vom 7. bis 12. August 2018 in der ESPN Wide World of Sports Complex in Orlando, Florida, eingeladen werden. Im Walt Disney World Resort gelegen, beherbergt der Weltklasse-Austragungsort regelmäßig Elite- sowie Freizeit-Jugendsportwettbewerbe.



Die regionale europäische Meister setzt sich aus den Top-Spielern der 17 europäischen Jr. NBA League Programme zusammen (Tschechien, England, Finnland, Frankreich, Georgien, Ungarn, Italien, Kasachstan, Lettland, Litauen, Portugal, Russland, Schottland, Serbien, Spanien, Schweden und Türkei). Jedes Programm ist eingeladen, seine besten Jr. NBA League Spieler zu nominieren. Diese werden im Auswahl-Camp in Slovenien gegeneinander antreten, um sich einen der 10 Plätze im Mädchen- oder Jungenteam zu erspielen und Europa in der Jr. NBA World Championship zu repräsentieren. Das Auswahlcamp findet im April 2018 statt.



Zur Unterstützung der jungen Top-Talente auf der ganzen Welt, wird sich die Jr. NBA World Championship an vier Grundwerten orientieren - Teamarbeit, Respekt, Zielstrebigkeit und Gemeinschaft - und einen neuen Standard in der Basketball Jugendförderung setzen. In Zusammenarbeit mit USA Basketball und der FIBA wird der Wettbewerb Standards für ein sicheres Spiel, angemessenes Training oder die Lizensierung von Trainern fördern, um das Erlebnis eines jeden Teilnehmers zu bereichern.

Der Wettbewerb lehnt sich an die NBA und USA Basketball Youth Guidelines an, die Gesundheitsförderung unterstützen, indem sie beispielsweise eine klare Empfehlung aussprechen, wie viele Spiele die Jugendlichen je nach Altersklasse spielen sollten. Alle Trainer, die an der Jr. NBA World Championship teilnehmen, müssen vom US-Basketball Verband (US basierte Trainer) oder der FIBA (internationale Trainer) geschult und lizenziert werden.

Die Jugend der Jr. NBA World Championship wird nicht nur auf dem Platz wetteifern, sondern auch abseits des Courts Lebenskompetenzen trainieren und an gemeinnützigen Projekten der NBA Cares teilnehmen.

"Die Jr. NBA World Championship repräsentiert einen weiteren wichtigen Schritt unserer Bemühung, den Basketballsport bei Jugendlichen global zu fördern.” sagte NBA Commissioner Adam Silver. “Zusätzlich zum sportlichen Wettbewerb auf höchstem Niveau, lernen die Teilnehmer von NBA und WNBA Veteranen und Trainern die Werte des Spiels sowie die besten Trainingstechniken kennen.”

Cleveland Cavaliers Guard und dreimaliger NBA-Champion Dwyane Wade und Los Angeles Sparks Forward und WNBA-Champion Candace Parker werden als führende globale Botschafter für die Jr. NBA World Championship fungieren.

"Ich freue mich, als globaler Botschafter für die Jr. NBA World Championship tätig zu sein", sagte Wade. "Basketball bedeutet mir und meiner Familie so viel, und ich freue mich darauf, der NBA zu helfen, das Spiel für die nächste Generation von Spielern aus der ganzen Welt zu verbessern."

"Die Jr. NBA World Championship ist eine großartige Initiative, die US-amerikanische und internationale Jugendliche auf bedeutsame Weise miteinander verbindet", sagte Parker. "Als globale Botschafterin freue ich mich darauf, die Teilnehmer sowohl auf als auch neben dem Court positiv zu beeinflussen."



Die Jr. NBA World Championship startet im Frühjahr 2018 mit US-amerikanischen und internationalen Vorentscheiden. Die siegreichen Jungen- und Mädchenteams aus acht neu geschaffenen regionalen Turnieren in den USA (Zentral, Mittelatlantik, Mittlerer Westen, Nordosten, Nordwesten, Süden, Südosten und Westen) sowie Mannschaften aus acht internationalen Regionen (Afrika und Naher Osten, Asien-Pazifik, Kanada, China, Europa, Indien, Mexiko und Südamerika), werden bei der Abschlussveranstaltung im ESPN Wide World of Sports Complex antreten.



Der internationale Wettbewerb wird die globale Reichweite der Jr. NBA stärken. Während der Saison 2017-18 wird die NBA mehr als 26 Millionen Jugendliche in 71 Ländern durch eine Vielzahl von Camps, Clinics, Qualifikations-Challenges, Ligaspielen und Outreach-Veranstaltungen erreichen.



Bei der Jr. NBA World Championship wird in US-amerikanischen und internationalen Gruppen gespielt, anfänglich als Runden-Turniere, die dann in Einzel-Ausscheidungen für Jungen und Mädchen übergehen. Die Gewinner der US-amerikanischen und internationalen Gruppen spielen am 12. August um die Meisterschaft.



Medien- und Vermarktungspartner für die Jr. NBA World Championship werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.



Mehr Informationen zur Jr. NBA World Championship gibt es unter jrnba.com/worldchampionship. Die Registrierung für Teams, die an der Jr. NBA Weltmeisterschaft teilnehmen, ist noch nicht möglich, aber diejenigen, die sich online anmelden, werden benachrichtigt, sobald die Registrierungsinformationen verfügbar sind.



