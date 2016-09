NEU: Brady BBP30 Schilderdrucker für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung

Der neue Brady Schilderdrucker BBP30 ist schnell und sehr benutzerfreundlich. Mit diesem Drucker können widerstandsfähige Etiketten und Sicherheitsschilder erstellt werden.

Der neue Brady BBP30 Schilderdrucker druckt Etiketten und Schilder mit einer Breite von 12,7 mm bis zu 101,6 mm für die Sicherheits-, Compliance-, Gebäude- und Lean-Kennzeichnung. Der neue Brady BBP30 Schilderdrucker ist eine äußerst benutzerfreundliche Alternative zum Stand-alone-Drucker Brady BBP31 und kann direkt über USB an einen PC oder Notebook betrieben werden.

Der Brady BBP30 ist ein Thermotransferdrucker und verfügt über eine Druckauflösung von 300 dpi für einen kontrastreichen Druck. Die Druckgeschwindigkeit beträgt 101,6 mm pro Sekunde. Die Verbrauchsmaterialien wie z.B. Etiketten, Endlosbänder und Farbbänder sind sehr einfach einzusetzen. Dank der Smart-Cell Technologie ist keine Kalibrierung oder Einrichtung notwendig. Der BBP30 Schilderdrucker liest die Informationen auf der Materialkassette ein und nimmt die Einrichtung automatisch vor. Keine Kalibrierung oder Verschwendung von Etiketten, keine Testetiketten zum Einstellen der Druckgeschwindigkeit und Brenntemperatur, kein umständliches Navigieren durch Bildschirme zur Auswahl eines Etiketts und keine Zeitverschwendung beim Einrichten der Etikettenmaße und der Textgröße.

Der Materialwechsel von Farbband und Etiketten- bzw. Schildermaterial erfolgt in wenigen Sekunden, da diese Medien sehr leicht einzusetzen sind. Ein kompliziertes Einfädeln des Farbbandes oder Etikettenmaterials, das Einrichten der Spindel, die Sensoranpassung oder Kalibrierung entfällt hier völlig. Auch das erledigt der Drucker von selbst.

Der Brady BBP30 ist das moderne Nachfolgegerät des Brady MiniMark Druckers, der Anfang März 2016 vom Markt genommen wurde. Mit diesem neuen Drucker lassen sich Etiketten und Schilder jetzt super einfach erstellen. Mit der neuen Software-Plattform BRADY-WORKSTATION können viele Applikationen verwirklicht werden, wie z.B. das Erstellen und Drucken von Rohrmarkierern, GHS-Etiketten, Lean-Schilder, Sicherheitsschilder und vieles mehr.

Der bekannte Brady-Distributor MAKRO IDENT hat natürlich nicht nur die neuen BBP30 Drucker im Programm, sondern auch das komplette Zubehör, Verbrauchsmaterial und die Farbbänder. Der BBP30 kann eine große Vielzahl an Etikettentypen-, Etikettengrößen und -materialien drucken. Für diesen Drucker sind sogar Lichtbogenwarnhinweise, ANSI/OSHA-Schilder und vorgedruckte Etiketten erhältlich. Robuste Endlosbänder für den Innen- und Außenbereich sind ebenfalls im Sortiment enthalten, wie Endlosbänder für die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten zum Kennzeichnen von Standorten, Rohren, Arbeitsplätzen, Lean/5S-Initiativen und vieles mehr.

Der Brady BBP30 wurde speziell für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung konzipiert und ist daher hervorragend geeignet z.B. in der Prozessindustrie, bei der Produktionsanlagenherstellung, Öl- und Gasförderung (Meer oder Land), Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Lean-Management und Produktivität am Arbeitsplatz, zur allgemeinen Kennzeichnung für Wartung, Reparatur, Betrieb und Anlagen, für Versorgungsunternehmen, Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Behörden und im öffentlichen Dienst u.v.m.

Erstellt werden können mit dem Brady BBP30 Schilderdrucker in Verbindung mit der Software-Plattform BRADY-WORKSTATION Rohrkennzeichnungen, Sicherheits- und Warnschilder, Gerätekennzeichnungen, Etiketten für Schalttafeln und Spannung, Kennzeichnung von Energiequellen (Lockout-Tagout), zur Kennzeichnung gefährlicher Chemikalien, Behälter, Regale, Gebäude, Anlagen (Öl, Chemie, Gas usw.), in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie Spezialetiketten wie z.B. reflektierende und langnachleuchtende Bänder, reinigungsbeständiges ToughWash Material, sowie Typenschilder als Ersatz für Gravurschilder, etc. Weitere Informationen sind zu finden unter folgendem Link: http://www.makroident.de/drucker/drucker_bbp30.html

Kontaktdaten:

MAKRO IDENT e.K.

Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Bussardstrasse 24

D-82008 Unterhaching b. München

TEL. 089-615658-28

Ansprechpartner: Angelika Wilke

WEB: http://www.makroident.de