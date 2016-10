NEU: Umfassendes Programm für Elektro- und Hybridfahrzeuge

Erster sein! Ein umfassender Verschleißteilekatalog für Elektro- und Hybridfahrzeuge? Das war neu auf der Automechanika Frankfurt 2016! Entsprechend riesig fiel die Resonanz von Kunden und Interessenten schon im Vorfeld der internationalen Automobil-Leitmesse für Ausrüstung, Teile, Zubehör, Management & Service in Frankfurt aus.

Mit dem Katalog WBM-3015 unterstreicht die OPTIMAL AG & Co. KG ihre Kompetenz im Markt der Elektromobilität.OPTIMAL AG & Co. KG, Langenbach) Der globale Markt für Elektroautos wächst seit diesem Jahr mit hohen Zuwachsraten. So erhöhte sich allein in China der Verkauf von E-Autos in den ersten acht Monaten des Jahres gegenüber dem Vorjahr um 123 Prozent. In den Vereinigten Staaten wurden 30 Prozent mehr Elektrofahrzeuge neu zugelassen. Und im anteilig größten Elektro-Land Norwegen wuchs der Markt der E-Autos in diesem Jahr bislang um 37 Prozent. In Norwegen erreichen E-Autos mittlerweile sogar einen Marktanteil von 28 Prozent. Die OPTIMAL AG & Co. KG stellt deshalb schon von Beginn an die Weichen für eine solide Versorgung ihrer Partner und Kunden mit Verschleißteilen in diesem Fahrzeugsegment. Mit dem neuen Verschleißteilekatalog für Elektro- und Hybridfahrzeuge treibt OPTIMAL als international agierendes Unternehmen die Entwicklung auf diesem innovativen Markt damit weiter voran.

Unser neuer Katalog für Elektro- und Hybridfahrzeuge fasst innovativ und kundenfreundlich über 1.200 Referenzen zusammen. Damit werden 30 Marken und 128 Fahrzeugmodelle abgedeckt – darunter so bekannte Stromer wie der BMW i3, der Renault Twizy oder das Tesla Modell S, aber auch typische Hybridfahrzeuge wie der Toyota Prius, der Audi A8 2.0 TFSI Hybrid oder der Mercedes S 400 Hybrid und viele andere mehr. Um unseren Kunden die schnelle Auswahl der entsprechenden Verschleißteile zu erleichtern, sind alle Referenzen darüber hinaus auch in TecDoc und den angeschlossenen elektronischen Medien verfügbar.

Unser Produktprogramm umfasst augenblicklich 18 Kataloge unserer Powermarke OPTIMAL und 7 Kataloge unserer Premiummarke Bendix. Durch die ständige Aktualisierung der Verschleißteileprogramme erweitert sich auch unser Elektrofahrzeug-Sortiment laufend. Deshalb empfehlen wir Kunden den „OPTIMAL Produkt-Newsletter“, um immer auf dem neuesten Stand zu sein.

