NORIS Automation verkauft die ersten Energiespeichersysteme

Für Hybrid- und vollelektrische Systeme auf Schiffen ist die Speicherung von Energie ein wesentlicher Bestandteil.

Die Sicherheit solcher Systeme spielt dabei eine sehr wichtige Rolle. Sogenannte Energiespeichersysteme (ESS) basieren meist auf luftgekühlten Batterietechnologien. Nachteil dieser Technologien ist die schnellere Alterung der Batterien und die dadurch geringere Lebensdauer sowie die Gefahr von Überhitzung und Entzündung bei Lastspitzen. Bei einer neuen Technologie des norwegischen Herstellers PBES (Plan B Energy Storage) hingegen kommen flüssigkeitsgekühlte und gekapselte Batteriemodule zum Einsatz. Diese Technik sorgt für eine gleichmäßige Temperatur in allen Batteriezellen und so für eine gleichmäßige Alterung und minimiert das Risiko einer Überhitzung. Des Weiteren hat PBES mit CellSwapTM ein neues Verfahren für die Erneuerung alter Zellen und den einfachen Austausch entwickelt. Auf diese Weise können alte Zellblöcke in der Fabrik in Norwegen generalüberholt und später wiederverwendet werden. Das komplette System ist modular aufgebaut und lässt sich an die Energieanforderungen der jeweiligen Anwendung exakt anpassen.

Seit kurzem ist das Unternehmen NORIS Automation GmbH in Rostock Vertriebspartner von PBES und hat nun die ersten Energiespeichersysteme verkauft. Es handelt sich hierbei um zwei Projekte der estländischen Werft Baltic Workboats Shipyard. Das erste Projekt ist ein 45 m langes Patrouillenboot, das mit einem 273 kW Batteriespeichersystem ausgerüstet wird. Das zweite Schiff ist eine 27 m lange Passagierfähre beim dem die Leistung des Batteriespeichers 137 kW beträgt. Bei beiden Lösungen werden hohe Kapazitäten von 450 Ah bzw. 225 Ah und hohe Spannungen von bis zu 700 V benötigt, um den störungsfreien Betrieb bei Spitzenlasten zu gewährleisten. Liefertermin für beide Systeme ist voraussichtlich April bzw. Mai 2018.