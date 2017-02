Nachhilfe und Babysitter aus Hannover im neuen Gewand

Immer noch beherrschen Nachhilfe-Institute in Deutschland rund 30% des Marktes. Das Gros von Nachhilfe-Lehrern besteht allerdings aus Privatpersonen, darunter Schüler, Studenten und pensionierte Lehrer.

Genaue Zahlen sind nicht zu bekommen, weil es für Nachhilfeunterricht keine zentrale Registrierungsstelle gibt.

Privatpersonen sind meist nicht professionell organisiert, Schüler geben zum Beispiel Nachhilfe in der Nachbarschaft oder arbeiten dort auch als Babysitter. Eine Anmeldung beim Finanzamt dürfte dabei häufig außer Acht gelassen werden. Bereiche wie eine eigene Homepage und eigene Internetwerbung sind für solche Anbieter eine große Herausforderung und meist können sie gegen große Nachhilfe-Institute, Vermittlungsagenturen oder Internetplattformen nicht bestehen.

In Hannover starten jetzt Thorsten Schulz und Viktoriya Novak den Versuch, unabhängig von Vermittlungsagenturen und Internetportalen mit eigener Homepage einen Kundenstrom zu generieren. Beide arbeiten freiberuflich und bieten familiennahe und kinderfreundliche Dienstleistungen an. Der Fokus liegt dabei auf private Einzeltermine ohne weitere Kosten, ganz so, wie man es auch als Schüler in seiner Nachbarschaft machen würde. Einzel-Nachhilfe und Hausbesuche sind dabei selbstverständlich.

Unter https://nachhilfe-hannover.org stellen sich beide Anbieter vor und beschreiben ihr Angebot. Während Präsenz-Nachhilfe und Babysitting nur in der Region Hannover möglich sind, kann Online-Nachhilfe weltweit stattfinden. Interesse gab es hierfür bereits aus der Schweiz und sogar aus Brasilien, wo ein Vater seine Deutsch-Kenntnisse verbessern wollte.

Unter https://nachhilfe-hannover.org/training.htm bietet die Internetpräsenz für alle Interessierten einen kurzweiligen Konzentrationstrainer, der mit Kopfrechenaufgaben den Geist ein wenig fitter macht. Unter https://nachhilfe-hannover.org/nach....rricht-in-deutschland.htm finden Sie außerdem wissenschaftliche Fachartikel zum Thema Nachhilfe und Lernen.

Thorsten Schulz ist ausgebildeter Programmierer und zertifizierter Nachhilfe-Lehrer in den Fächern Mathematik, Englisch und Deutsch. Viktoriya Novak ist studierte Soziologin. Beide leben und arbeiten in Hannover und haben bereits sehr viel Erfahung mit Nachhilfe und als Babysitter.