Nachwuchsförderung hat auf VSOU-Kongress besonderen Stellenwert

Die Nachwuchsförderung ist der Vereinigung Süddeutscher Orthopäden und Unfallchirurgen e.V. (VSOU) seit Jahren ein wichtiges Anliegen und ein wesentlicher Bestandteil des VSOU-Kongresses.

Auch auf der 66. Jahrestagung der VSOU vom 26. bis 28. April 2018 im Kongresshaus Baden-Baden unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. med. Steffen Ruchholtz und Univ.-Prof. Dr. med. Maximilian Rudert sollen die Nachwuchskräfte mit einem attraktiven Programm für das facettenreiche Fach O&U begeistert werden.

„Unser Ziel ist es, die angehenden Kollegen von der Vielfältigkeit und den Möglichkeiten unseres Fachgebietes zu überzeugen“, erklärt Univ.-Prof. Ruchholtz. Neben dem Tag der Vorklinik und einer Podiumsdiskussion in Zusammenarbeit mit dem Jungen Forum O&U werden ferner Fortbildungskurse für den Nachwuchs veranstaltet. „Die geplante Arthroskopie-Challenge an Simulatoren bietet für die angehenden und jüngeren Kollegen eine Basis, ihr Geschick in einem Wettkampf zu erproben“, hebt Univ.-Prof. Rudert hervor.

Die wissenschaftlichen Kurzvorträge bieten zudem dem wissenschaftlich tätigen Nachwuchs die Möglichkeit, ihre Ergebnisse dem kritischen Publikum in einem wohlwollenden Rahmen zu präsentieren und sich so auf weitere Kongresse vorzubereiten. Zu jedem Hauptthema wird der beste Vortrag mit dem VSOU-Vortragspreis 2018 ausgezeichnet. Der Preis ist mit jeweils 500 Euro dotiert.

Der Nachwuchs übt im Bohrkurs

NEU: Arthroskopie-Challenge

Ein Highlight auf dem Kongress 2018 ist die Arthroskopie-Challenge. „Verblüffend echt“ und „ein ausgezeichnetes Learning-Tool“ – das sind zwei vielfach geäußerte Stimmen zu den hochwertigen ASK-Simulatoren, die hier zum Einsatz kommen. Assistenten und Studenten mit ersten operativen Erfahrungen können an den Arthroskopie-Simulatoren trainieren und ihr operatives Können unter Beweis stellen. Die Teilnehmer mit den höchsten Punkte-Scores werden durch die VSOU prämiert.

Tag der Vorklinik – spannende Einblicke in die Berufspraxis von O&U

Der Tag der Vorklinik soll bei Medizinstudierenden der ersten sieben Semester Begeisterung für das Fach Orthopädie & Unfallchirurgie wecken. Einen Tag lang können die Studierenden in die unterschiedlichen Themen und Facetten des Berufsfeldes eintauchen. Das vielfältige und interessante Programm wird vom Jungen Forum O&U und den YOUngster’s O&U zusammengestellt.

Gemeinsam mit Tutoren/-innen haben die Teilnehmer/-innen die Möglichkeit, eine wissenschaftliche Sitzung zu besuchen und Gruppendiskussionen zu führen. Die Mittags-pause kann zum Informationsrundgang durch die Industrieausstellung genutzt werden. Praktische Grundfertigkeiten im Sinne von „hands on“-Kursen werden am Nachmittag vermittelt (z.B. Bohrkurs und Abdomensonographie). Der Tag endet mit einer eigenen Frage- und Diskussionsrunde unter der Leitung des Jungen Forums O&U.

Podiumsdiskussion – Junges Forum

Im Rahmen des „Tag der Vorklinik“ veranstaltet das Junge Forum O&U eine Podiums-diskussion zum Dauerthema „Weiterbildung“. Durch den Generationswechsel stehen mittlerweile neben neuen Lehrmethoden auch individualisierte Arbeitszeitmodelle, Freizeitausgleich und Familienplanung im Mittelpunkt. Auch in Weiterbildungskonzepten muss „Mobilität und Fortschritt“ Einzug halten.

OP-Trainingskurse für Ärzte in Weiterbildung und junge Fachärzte

In diesem Jahr gibt es für die Nachwuchskräfte auf der VSOU-Jahrestagung erneut die Möglichkeit, gezielt ihre operativen Fertigkeiten am Kunststoffknochen zu trainieren. Um allen Facetten des Faches O&U gerecht zu werden, können die Teilnehmer praktische Grundlagen der Hüft- und Knieendoprothetik (AE-Basis-Kompaktkurs) sowie die Prinzipien von Reposition und Osteosynthese in konzentrierter Form (AOTrauma Workshop-kompakt) erlernen. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Vorabregistrierung empfehlenswert.

