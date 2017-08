Natürlich auch für Veganer geeignet - OmVitum Kapseln mit BIO-Leinöl reich an Omega Fettsäuren

Für die gesunde Entwicklung braucht unser Körper täglich Omega-3-Fettsäuren.

Dies gilt insbesondere für die rein pflanzliche Omega-3- Fettsäure ALA, die von unserem Organismus nicht selbst hergestellt werden kann. Sie muss also ähnlich wie die Vitamine täglich mit der Nahrung zugeführt werden. Quellen für ALA sind gute Pflanzenöle. Besonders reichhaltig ist ALA in Leinöl vertreten, das in rein pflanzlichen Kapseln besonders gut haltbar ist.Leinöl ist gesund. Leider ist es auch schnell verderblich. Deshalb bevorzugen viele Anwender spezielle Leinöl-Kapseln, die das wertvolle Öl gut schützen und so für eine längere Haltbarkeit sorgen. So auch die beliebten OmVitum Kapseln, die in optimierter Zubereitung mit Bio-Leinöl zur Verfügung stehen. OmVitum ist eine ergänzend bilanzierte Diät zur diätetischen Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Arteriosklerose und erhöhten Blutfetten. Pro Weichkapsel sind 600mg Bio-Leinöl mit 456mg Omega-Fettsäuren enthalten. Davon mindestens 300mg der rein pflanzlichen Omega-3-Fettsäure ALA (Alpha-Linolensäure). Auf weitere Zutaten, insbesondere künstliche, wurde verzichtet und sind nicht enthalten. Auch die Kapselhülle, sie wird als Vegicap bezeichnet, ist aus rein pflanzlichen Rohstoffen aufgebaut. Sie ist frei von tierischen Bestandteilen, einschließlich der häufig zu findenden Gelatine. Damit ist das Präparat gleichermaßen für Vegetarier und Veganer geeignet. Das Präparat ist frei von Farbstoffen und Allergenen und enthält nur natürliche Rohstoffe. Es wird dem gesundheitsbewussten Menschen zur Versorgung des Körpers mit pflanzlichen Omega-Fettsäuren der Verzehr von täglich 3 Kapseln OmVitum empfohlen. Bei erhöhtem Bedarf können auch 6-9 Kapseln verzehrt werden. OmVitum als Monatspackung (PZN 11528336) oder als günstige 3-Monatspackung (PZN 11528342) oder 6-Monatspackung (PZN 11528359) können direkt bei der Firma immer versandkostenfrei bestellt werden.

Navitum Pharma GmbHTel: 0611-18843740FAX: 0611-18843741Web: www.navitum-pharma.comWeb: http://blog.navitum.de/